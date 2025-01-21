عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

محافظات
بوابة الفجر


شهدت محافظة الغربية اليوم الثلاثاء، حادث تصادم على طريق نواج ـ قطور بين سيارتين ميكروباص، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 29 آخرين.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث فى قرية نواج بمركز طنطا بين سيارتين ميكروباص ووقوع إصابات.

 

على الفور تم الدفع بسيارات اسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 29 شخص ومصرع آخر.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة طنطا لتلقى العلاج والتحفظ على جثة المصاب وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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