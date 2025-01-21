وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس مجموعة "الوطنيون من أجل أوروبا" بالبرلمان الأوروبي

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وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي


التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، النائب "جوردن بارديلا" رئيس مجموعة "الوطنيون من أجل أوروبا" بالبرلمان الأوروبي، بحضور عدد من نواب المجموعة المعنيين بالعلاقات المصرية - الأوروبية، وذلك خلال زيارته لمقر البرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورج، اليوم الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥.

وزير الخارجية في البرلمان الأوروبي 


وثمن الوزير عبد العاطي، دعم المجموعة السياسية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، منوها إلى دور المجموعة الهام في تمرير الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو، مؤكدا على تشعب الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

كما استعرض وزير الخارجية، الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتبنى مصر لنهج شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى الأعباء الاقتصادية على الحكومة المصرية نتيجة استضافة ملايين الأجانب بسبب الأزمات المتتالية في المنطقة. 

كما تناول الوزير، النجاحات المصرية في مكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتعليمية إلى جانب المواجهة الأمنية. 

واستعرض الوزير عبد العاطي، كذلك مسار الإصلاح السياسي وما توليه القيادة السياسة من أولوية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، واستعرض محددات الموقف المصرى من أزمات المنطقة والجهود الحثيثة المصرية لإعادة الاستقرار بالإقليم.

الإصلاح السياسي الموقف المصري بدر عبد العاطي حقوق الإنسان
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