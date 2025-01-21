إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم

تنقل الإذاعة التونسية، حفل الهيئة الوطنية للإعلام، بمناسبة مرور 50 عامًا على كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، والذي تحييه الفنانة ريهام عبدالحكيم، على مسرح التليفزيون في ماسبيرو، في السابعة مساء الثاني من فبراير.

وكان الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، قد زار مقر الإذاعة التونسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، والتقى المديرة العامة هندة بن علية الغريبي، وجري الاتفاق على دعم التبادل البرامجي بين الإذاعة التونسية وماسبيرو.

يتضمّن حفل كوكب الشرق تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم، بمناسبة مرور 25 عامًا على إنتاجه من قِبل التليفزيون المصري؛ حيث يتم تكريم مخرجة المسلسل أنعام محمد علي، وبطلة العمل الفنانة صابرين، والفنانة سميرة عبدالعزيز أرملة الراحل محفوظ عبدالرحمن كاتب العمل ووالدة أم كلثوم بالمسلسل، كما يشهد الحفل تكريم نخبة من نجوم المسلسل، وهم: “نادية رشاد، رشوان توفيق، أيمن عزب، خالد الصاوي، ريهام عبدالحكيم، منال سلامة، أحمد عبداللطيف، عبدالعزيز مخيون، ميرنا وليد، رياض الخولي، أشرف زكي، توفيق عبدالحميد، محمد أبو داود، أحمد صيام، كمال أبو رية، عزة بلبع، صفاء الطوخي، مصممة الأزياء سامية عبدالعزيز، المصور عماد وليم”.

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام، إن مسلسل أم كلثوم يُعد أحد أهم مسلسلات السيرة الذاتية في العالم العربي، وقد حظي ولا يزال، باهتمام واسع النطاق لدى عشرات الملايين من المشاهدين داخل مصر وخارجها.