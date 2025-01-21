تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة فيوتشر في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


خاض  لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة إنيمبا النيجيري الأخيرة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات استشفائية وتأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة فيوتشر في الدوري


وقامت هذه المجموعة بأداء بعض التدريبات الاستشفائية باستخدام الأدوات الرياضية المخصصة، والتي وضعها الجهاز الفني داخل أرضية الملعب.


وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس اكتفاء هذه المجموعة بأداء التدريبات التأهيلية والاستشفائية دون خوض باقي فقرات المران الجماعي خوفًا من تعرضهم للإجهاد.


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.
 

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