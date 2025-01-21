مدينة مرسى مطروح:رصف شوارع وتركيب الانترلوك لمناطق العجارمة والمغاربة وكفر الشيخ

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح استكمال أعمال الرصف والارصفة وتركيب بلاط الانترلوك وبلدورات بمناطق العجارمة والمغاربة وكفر الشيخ بالخطة الاستثمارية 2023-2024، المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تلبية لمطالب الاهالي ليليق بسكان المنطقة بالشكل الحضاري.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح علي استمرار رفع كفاءة شوارع مناطق المغاربة وكفر الشيخ بتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيفة وتركيب بلدورات طبقا لمواصفات ومعايير مديرية الطرق، بمتابعة من إدارة التخطيط والمشروعات بمجلس المدينة، مع مديرية الطرق، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز 2023-2024.

كما تابع جاب الله الأعمال الجارية بشارع المجمع بالكيلو ٢ خلف الموقف من الطريق الدولي بعد الانتهاء من دخول الغاز الطبيعي للمنطقة، ووضع طبقة أساس قبل أعمال الرصف والأرصفة وتركيب البلاط جانبي الطريق، كما تم الانتهاء من رصف شوارع المنطقة السكنية بالكيلو 1 بجوار مدرسة الثانوية الصناعية لتنتهي مشاكل الطرق الترابية، ضمن خطة الرصف 2023-2024.

مشيرًا إلى الانتهاء من رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر تركيب الأرصفة وبلاط الانترلوك، والانتهاء من رصف شوارع مناطق السواني البحرية زهويق المطلة علي الكورنيش الشرقي ضمن أعمال تطوير المنطقة الشرقية من ناحية علم الروم ومواصلة العمل ورصف شارع العمدة فرج وجاري إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع حي الشروق بالكيلو 7، ضمن خطة الرصف 2023-2024، وذلك بعد نقل جميع الاكشاك العشوائية، تلبية لمطالب أهالي المنطقة الذي يخدم التجمعات السكنية والمدارس ويخدم كافة الخدمات لخدمة التجمع.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الرصف والكهرباء ومشروعات البنية التحتية بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويناشد رئيس مدينة مرسي مطروح الاهالي بالحفاظ علي أعمال الرصف الحضارية لكي يليق بسكان تلك المناطق التي تم رصفها والا سيتم تعرض المتسبب في اتلاف أعمال الرصف للمسئولة القانونية، مؤكدا إلى أن جميع الإدارات الخدمية بمجلس المدينة تعمل علي خدمة أهالى مطروح، للارتقاء بكافة الخدمات فى جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية في اطار المصلحة العامة لكي تليق بمكانه المدينة السياحية العريقة.