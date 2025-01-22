تفاصيل زيارة سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية لمكتبة الإسكندرية

استقبلت مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء ارسينيو دومينيجيز؛ سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية في زيارة خاصة، بمرافقة وفد رفيع المستوى، وذلك للتعرف على المكتبة وتفقد معالمها.



واستقبلت الوفد هبة الرافعي؛ قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، واصطحبت الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة، كما أهدت نسخة من كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية" للسكرتير العام للمنظمة.

تفقد الضيوف قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث تعرفوا على المشروعات المختلفة للمكتبة، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل مكتبة الاسكندرية، مثل كسوة الكعبة المشرفة، ومعرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومتحف الآثار ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضروا عرض بالبانوراما الحضارية.

وأعرب السيد ارسينيو دومينيجيز والوفد المرافق لسيادته في نهاية الجولة عن سعادتهم بزيارة مكتبة الإسكندرية، وأبدوا إعجابهم بما تحتويه المكتبة من كنوز تراثية ومعرفية، بالإضافة إلى مواردها الإلكترونية الغنية، ومتاحفها ومعارضها الفنية التفاعلية التي تقدم تجربة رائدة للجمهور.





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