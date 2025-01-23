"الحملات الصليبية وعلاقة الأقباط بحكام مصر" في رسالة دكتوراه بإكليريكية الأنبا رويس

نوقشت بقسم الآباء وتاريخ الكنيسة بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، الرسالة المقدمة من الباحث الراهب القس باخوميوس آڤا مينا، للحصول على درجة الدكتوراه وموضوعها "تأثير الحملات الصليبية على علاقة الأقباط بحكام مصر من ١٠٩٥م حتى ١٢٩١م"

تكونت لجنة المناقشة من:

نيافة أ.د الأنبا مكاري الأسقف العام ووكيل الكلية - عضوًا مناقشًا.

أ.د. نجلاء حمدي بطرس، رئيسًا ومشرفًا.

أ.د. القس باسليوس صبحي، مشرفًا ثانيًا.

أ.د. إسحق إبراهيم عجبان عضوًا مناقشًا.

وفي ختام المناقشة منحت اللجنة الباحث درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وأوصت بطبع الرسالة وتداولها بين الكليات اللاهوتية.

حضر مناقشة الرسالة عدد من الآباء الكهنة والباحثين.