مصرع سائق " توك توك " أسفل عجلات سياره ملاكى بمركز المراغه بسوهاج

محافظات
موقع الحادث
موقع الحادث

لقى عامل مصرعه فى بداية العقد الثالث، اصطدامه بسيارة ملاكى، بقيادة المدعو "محمد" اختلت عجلة القيادة بيدة ولم يتمكن من مفاداته، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوجود حادث بدائرة المركز وتم نقل المصاب إلى مستشفى خاصة.

وبالانتقال والفحص تبين أن 
طرفـي الحادث:-  
السيارة ملاكي " قيادة المدعو  "محمد.ا.م "31 عامل ومقيم دائرة المركز،  دراجة بخارية " توك توك قيادة المدعو  "جورج. ع. ي" 42 سنه عامل ومقيم دائرة المركز، وقع الحادث نتيجة إختلال عجلة القياده بيد قائد السيارة حال تخطية أحد المطبات بالطريق مما أدي إلي إنحرافه وإصطدامه من الخلف بالتوك توك المتوقف علي جانب الطريق.

نجم عن الحادث وفاة قائد التوك توك، وتم نقله لمستشفي خاصة بالمراغه، أفاد قائد السيارة،بمضمون ما سبق، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مركز المراغة حادث وفاة مصرع سائق توك توك مديرية أمن سوهاج

مواد متعلقة

لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمسافرين.. جولة تفقدية لمدير الحجر الصحى بمطار سوهاج

جامعة سوهاج: تنظم الكشف المبكر عن أورام القولون بالمجان

محافظ سوهاج يستقبل وفد وزارة الثقافة لمتابعة تطوير قصر ثقافة سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد عدد من مشروعات الطرق بنطاق سوهاج وأخميم

انتظام الطلاب اليوم فى امتحان الشهاده الاعداديه بسوهاج

مصرع سائق بطلق ناري سبب خلافات الجيرة بمركز سوهاج

إنتحار ربة منزل بحبوب حفظ الغلال بمركز البلينا بسوهاج

محافظ سوهاج يفتتح معرض صنع في سوهاج "تحت رعاية الغرفة التجارية"

الأكثر قراءة

جريمة هزَّت أرض الصعيد.. نكشف أسرار حادثة "أبو الجود" في الأقصر

برشلونة يحقق مكافآت ضخمة بعد الفوز على بنفيكا في دوري الأبطال

رسميًا.. خسارة بولونيا تطيح بنوري شاهين من بوروسيا دورتموند

مدرب ليفربول يشعر بالسعادة للتأهل المباشر لدور الـ16 بدوري الأبطال

مدرب أوزبكستان يعلن استقالته من منصبه لأسباب صحية

موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

مدرب يوفنتوس يلوم مهاجميه

الخطيب يمنح نجم الأهلي حق تقرير المصير