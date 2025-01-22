مصرع سائق " توك توك " أسفل عجلات سياره ملاكى بمركز المراغه بسوهاج

لقى عامل مصرعه فى بداية العقد الثالث، اصطدامه بسيارة ملاكى، بقيادة المدعو "محمد" اختلت عجلة القيادة بيدة ولم يتمكن من مفاداته، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوجود حادث بدائرة المركز وتم نقل المصاب إلى مستشفى خاصة.

وبالانتقال والفحص تبين أن

طرفـي الحادث:-

السيارة ملاكي " قيادة المدعو "محمد.ا.م "31 عامل ومقيم دائرة المركز، دراجة بخارية " توك توك قيادة المدعو "جورج. ع. ي" 42 سنه عامل ومقيم دائرة المركز، وقع الحادث نتيجة إختلال عجلة القياده بيد قائد السيارة حال تخطية أحد المطبات بالطريق مما أدي إلي إنحرافه وإصطدامه من الخلف بالتوك توك المتوقف علي جانب الطريق.

نجم عن الحادث وفاة قائد التوك توك، وتم نقله لمستشفي خاصة بالمراغه، أفاد قائد السيارة،بمضمون ما سبق، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.