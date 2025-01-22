مصرع ستينى اثر اصطدامه بـ "ماتور" رى شمال سوهاج

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لقى فلاح مصرعه فى العقد السادس من العمر يبلغ 62 عامًا، مصابًا "بنزيف بالمخ"، نتيجه اصطدام رأسه بيد ماكينة الرى الحديده، أثناء تشغيلها برى الأرض، مما أدى إلى حدوث الإصابة والوفاة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من طما المركزى، بوصول المدعو " إسماعيل. ح.م"  62 سنه فلاح، من مستشفي طما المركزي جثة هامدة " إثر إصابته " نزيف بالمخ " [ إدعاء إصطدام رأسه بيد ماكينة ري حديدية ]، ومقيم بمركز طما.

افادا  كل من:- 
شقيق المتوفي المدعو" علي" 56 سنه عامل، نجل عمومة  المتوفي المدعو "أحمد. ع.ا " 68 سنه بالمعاش " شاهد واقعة " ومقيمان بذات الناحية أثناء قيام المذكور بري أرضه الزراعية وحال قيامه بتشغيل ماكينة الري خاصته إلتف طرف من جلبابه علي سير موتور الماكينة مما أدي إلي سحبه وإصطدام يد التشغيل الحديدية برأسه وحدوث إصابته التي أدت إلي وفاته، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك 0،
بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " نزيف بالمخ " نتيجة الإصطدام بجسم صلب.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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