إصابة عامل بطلق ناري بسبب خلافات مالية بمركز سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالسيطرة على نشوب مشاجرة بمركز سوهاج، بين عائلتين يقيمان بذات الناحية، سبب خلافات مالية بينهم، مما أدى إلى وجود إصابات بينهم.



وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز سوهاج، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بدائره المركز، سبب خلافات ماليه،ووجود إصابات، بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين طرفيها كل من:-

" طرف أول "

المدعو "رجب. م.ط " 33 سنه عامل مصابًا " طلق ناري بالكتف الأيمن " وتم نقله لمستشفي خاص، المدعو" عبد الكريم.ا. ا" 37 سنه عامل، المدعو" معتز. م. م" 18 سنه عامل.

" طرف ثان "

المدعو "مجدي.م.ا" 44 سنه مزارع، نجلي عمومته المدعو "مجدي. م.ا " 44 سنه مزارع، المدعو" علي.ح.ا " 24 سنه سائق، الطرفـــان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم ]، تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من السلاح الناري المضبوط بحوزته وإحداث إصابة الأول من الطرف الأول المشار إليها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.