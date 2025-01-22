"عايز تمشي" تتصدر المشهد الفني.. نجاح جديد لحسين الجسمي بتوقيع محمد عاطف

حقق النجم حسين الجسمي نجاحًا كبيرًا بأحدث أغانيه "عايز تمشي"، التي طرحها مؤخرًا عبر منصات الموسيقى، وسط تفاعل جماهيري واسع وإشادة نقدية بأداء الجسمي المميز وإحساسه الصادق في تقديم الأغنية.

الأغنية من كلمات الشاعر محمد عاطف، وألحان النجم رامي جمال، وتوزيع المبدع توما، فيما قام بعمل الميكس والماستر هاني محروس، وأضفى المايسترو هاني فرحات لمساته الساحرة على الوتريات، لتخرج الأغنية بحلة موسيقية متكاملة تمزج بين الرومانسية والدراما.

كلمات صادقة وأداء مؤثر

تعكس كلمات الأغنية حالة من القوة العاطفية بعد خيبة أمل في الحب، حيث تتحدث عن قرار الفراق دون ندم، بل بإحساس من الثقة بالنفس واستعادة الكرامة، وهو ما ظهر جليًا في أداء الجسمي، الذي استطاع نقل المشاعر بعمق وإحساس عالٍ. وجاءت كلمات محمد عاطف بسيطة لكنها مؤثرة، خاصة في مقاطع مثل:

"عايز تمشي مش ممنوع.. باين قلبي كان مخدوع"

"دورك تستحق عليه.. جايزة وقلبي ده هوريه"

هذه الكلمات، مع اللحن العاطفي الذي صاغه رامي جمال، أعطت للأغنية طابعًا دراميًا مؤثرًا، زاده التوزيع الموسيقي عمقًا وإحساسًا.

نجاح جماهيري وتفاعل واسع

منذ طرح الأغنية، حققت نسب مشاهدة واستماع عالية على مختلف المنصات الرقمية، وتصدرت قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع كلماتها وموسيقاها. كما شارك العديد من المشاهير والموسيقيين آرائهم حول الأغنية، مؤكدين أنها إضافة قوية لمسيرة الجسمي الفنية.

ثنائية جديدة بين الجسمي ومحمد عاطف

يعد هذا التعاون بين حسين الجسمي ومحمد عاطف أحد أبرز المحطات الفنية لهذا العام، حيث نجح الثنائي في تقديم عمل غنائي يحمل بصمة خاصة، وهو ما جعل الأغنية تترك أثرًا واضحًا في قلوب المستمعين.

بهذا النجاح الكبير، يثبت الجسمي مجددًا قدرته على التنوع والتجديد في أغانيه، مقدمًا عملًا فنيًا متكاملًا يليق بمكانته كواحد من أهم نجوم الغناء العربي.