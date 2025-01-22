مصرع طالب اثر اصطدام الدارجة البخارية بسيارة ميكروباص بمركز جزيرة شندويل بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

شهد مركز جزيرة شندويل حادث ماثوى، اصطدام سيارة ميكروباص بدارجة بخارية بالمواجهة، قيادة المدعو "يسى" ومقيم دائرة المركز، مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة البخارية.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث دائرة المركز، مما أدى إلى مصرع قائد الدراجة البخارية.

وبالانتقال والفحص تبين أن 
طرفـي الحادث:-  
السيارة ميكروباص " قيادة المدعو "أشرف. ف.ع"  54 سنه سائق ومقيم مركز المراغه، دراجة بخارية " " قيادة المدعو  "يسي. ع.ج"  16 سنه طالب ومقيم مركز المراغه، وقع الحادث نتيجة إصطدام المركبتين بالمواجهه، نجم عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقل الجثمان لمستشفي سوهاج العام.

أفاد قائد السيارة ووالد المتوفي سن 45 عامل، ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق، واتهم الثاني قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفي الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج اصطدام سيارة ميكروباص اللواء صبرى صالح عزب بسيارة ميكروباص مدير أمن سوهاج مركز جزيرة شندويل

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