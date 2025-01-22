أروى جودة تتصدر التريند بعد عقد قرانها على رجل أعمال فرنسي إيطالي في حفل مميز على كوبري قصر النيل

احتفلت الفنانة أروى جودة بعقد قرانها على رجل الأعمال الفرنسي الإيطالي جون باتيست، في حفل مميز أقيم في واحدة من أكثر الأماكن الرمزية في القاهرة، وهو كوبري قصر النيل.

جاء الحفل وسط أجواء رومانسية خطفت الأنظار، حيث اختارت أروى البساطة عنوانًا ليومها المميز، فارتدت ملابس بيضاء أنيقة ووضعت طرحة زفاف زادت من جمال إطلالتها الطبيعية.

تفاصيل الحفل وإطلالة أروى جودة

تميز الحفل بأجواء غير تقليدية، حيث قررت أروى جودة أن تعيش لحظتها الخاصة بطريقة مختلفة، واختارت جسر قصر النيل ليكون شاهدًا على عقد قرانها، مما جعل الصور المنتشرة للحفل حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي. كانت الإطلالة بسيطة لكنها أنيقة، حيث فضلت أروى عدم ارتداء فستان زفاف تقليدي، وبدلًا من ذلك اختارت ملابس بيضاء مريحة وطرحة زفاف رقيقة، مما أضفى على الحفل طابعًا عصريًا مليئًا بالحب والعفوية.

من هو زوج أروى جودة؟

بعد انتشار أخبار زواجها، بدأ الجمهور يتساءل عن هوية زوجها جون باتيست، خاصة أنه لم يكن معروفًا في الأوساط الفنية أو الإعلامية. وفيما يلي أبرز المعلومات عنه

جون باتيست رجل أعمال فرنسي إيطالي الجنسية، يعمل في مجال الأزياء، وهو مجال قريب من اهتمامات أروى جودة بحكم عملها السابق كعارضة أزياء.

ارتبط بأروى رسميًا قبل وفاة والدها في يونيو 2023، حيث تمت خطبتهما قبل عام تقريبًا من زواجهما.

أشهر إسلامه من أجلها، واتخذ اسمًا جديدًا بعد اعتناقه الإسلام، حيث أصبح يُدعى "آدم".

سبق له الزواج ولديه ابن، وكان قد ظهر معه سابقًا في مهرجان الجونة السينمائي.

لا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يفضل الحفاظ على خصوصيته، وهو أمر نادر في عصر السوشيال ميديا.

طبيعة عمله تتطلب السفر بين فرنسا وإيطاليا، مما يجعله دائم التنقل بين البلدين.

قصة تعارف أروى جودة وزوجها

كشفت أروى جودة عن قصة تعارفها مع جون باتيست بطريقة طريفة ومميزة، حيث قالت إنها التقت به لأول مرة في باريس خلال حدث أقيم في نادي السيارات هناك.

وخلال الفعالية، كانت أروى ترتدي خاتمًا ثمينًا، لكن فصًا من الخاتم سقط فجأة، وهو ما جعلها تشعر بالقلق، إلا أن جون باتيست الذي كان يعمل وقتها في أمن شركة المجوهرات، اقترب منها ليطمئنها ويساعدها في العثور على الفص المفقود. ومن هنا بدأت المحادثة بينهما، والتي تحولت لاحقًا إلى صداقة، ثم تطورت إلى علاقة حب انتهت بالزواج.

أروى جودة تتصدر التريند

بعد انتشار صور حفل عقد القران، تصدرت أروى جودة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تفاصيل الحفل غير التقليدي، وأشاد الكثيرون بعفوية الفنانة واختيارها لمراسم زفاف بسيطة لكنها مليئة بالحب والرومانسية. كما أثارت قصة إسلام زوجها من أجلها اهتمام الجمهور، وانهالت عليها التهاني من زملائها في الوسط الفني وجمهورها في الوطن العربي.