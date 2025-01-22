اليوم..امتحان الجبر والاحصاء بالشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بسوهاج

تشهد لجان مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، استكمال أعمال الامتحانات الشهادة الاعدادية، بالفصل الدراسى الأول، اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير في مادتى الجبر والإحصاء، بجانب مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات داخل 11 إدارة تعليمية بسوهاج.

كما انطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية، السبت الماضى الموافق 18 يناير بمادة اللغة العربية والتي أستمرت على مدار ساعتين ونصف.

ومن جانبه شدد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

ويستكمل جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالفصل الدراسي الأول، يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 ، ويختتم ماراثون الامتحانات بالمحافظة: بمادة اللغة الأجنبية الأولى + ومادة التربية الدينية.

كما حددت المديرية إمتحانات المستوى الرفيع للمدارس الخاصة ومدار س اللغات الرسمية 22 / 12 / 2025 لمادتى اللغة الفرنسية، والألمانية، ويوم 24 / 12 / 2025 لمادة اللغة الإنجليزية.