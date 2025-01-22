مفاجآت غير متوقعة: مسلسلات تتصدر المشاهدة على "Watch It" وتثير الجدل بين الجمهور! تقرير

تشهد الدراما المصرية تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث باتت المنصات الرقمية تلعب دور البطولة في تحديد الأعمال الأكثر مشاهدة وتأثيرًا.

ومع بداية العام الجديد، تصدرت مجموعة من المسلسلات قوائم المشاهدة على منصة Watch It، مثيرة ضجة واسعة بين الجمهور، سواء بسبب حبكاتها الدرامية، أو أداء نجومها، أو حتى الجدل المثار حول بعض أحداثها.

ويبرز جريدة وموقع الفجر عن أبرز المسلسلات الأكثر مشاهدة

"إقامة جبرية".. نجاح كاسح وسط انتقادات لاذعة

يحتل مسلسل إقامة جبرية المرتبة الأولى في قائمة الأكثر مشاهدة، حيث نجحت هنا الزاهد في لفت الأنظار بأداء مختلف ومفاجئ للكثيرين. المسلسل، الذي تدور أحداثه حول فتاة تلجأ للعلاج النفسي بعد وفاة زوجها، لم يكن متوقعًا أن يحقق هذا النجاح الكبير، لكنه أثار في الوقت نفسه جدلًا واسعًا. البعض أشاد بجرأة الطرح وعمق الشخصيات، بينما رأى آخرون أن بعض المشاهد لم تكن منطقية، خاصة في تفاعل البطلة مع الشخصيات الأخرى.

"صفحة بيضا".. دراما اجتماعية تتحدى التوقعات

في المركز الثاني، يأتي مسلسل صفحة بيضا الذي تقدمه حنان مطاوع، حيث تخوض قصة مليئة بالتحديات في عالم غير متوقع. المسلسل يتناول قضية إعادة بناء الذات بعد الأزمات، ويبدو أن الجمهور وجد فيه انعكاسًا لكثير من القضايا الحياتية التي يمر بها الناس، ما جعله حديث السوشيال ميديا.

"ساعته وتاريخه".. قضايا قضائية تهز المشاهدين

المركز الثالث يحتله مسلسل ساعته وتاريخه، الذي يعتمد على قصص مستوحاة من ملفات حقيقية. العمل لاقى إشادة واسعة بسبب واقعيته وأسلوبه المختلف، حيث يُسلط الضوء على كواليس القضاء وكيفية اتخاذ الأحكام في قضايا شائكة، مما جذب فئة كبيرة من المشاهدين الباحثين عن دراما مختلفة.

"6 شهور".. منافسة غير متوقعة بين نور النبوي ونور إيهاب

رابعًا، جاء مسلسل 6 شهور الذي يتناول قصة تنافس في بيئة العمل بين بطلَيْه، حيث يخوضان صراعًا للحصول على وظيفة مرموقة. العمل حظي بشعبية ملحوظة بين الشباب، خاصة أن قصته تعكس واقع سوق العمل والتحديات التي يواجهها الخريجون الجدد.

"أمر واقع".. إثارة وتشويق بنكهة بوليسية

في المركز الخامس، برز مسلسل أمر واقع، الذي يدور حول ضابط شرطة يحقق في قضايا تهدد استقرار الأمن العام، حيث تشكل الأخبار المزيفة خطرًا حقيقيًا في الأحداث. المسلسل لفت انتباه الجمهور بسبب حبكته المشوقة وأداء أبطاله المتميز.

مسلسلات أخرى تتصدر التريند

لم تقتصر القائمة على هذه الأعمال فقط، فهناك مسلسلات أخرى دخلت قائمة الأكثر مشاهدة، مثل:

"بالورقة والقلم": الذي يناقش قضية اختراق الخصوصية على الإنترنت وتأثيره على الحياة الشخصية.

"لحظة غضب": الذي يتناول قصة امرأة تعاني من علاقة مسيئة وتحاول تغيير حياتها

"بالطو": المستوحى من حياة الأطباء الشباب في المناطق الريفية، والذي لا يزال يحظى بشعبية كبيرة رغم مرور فترة على عرضه.

هل تستمر هذه الأعمال في الصدارة؟

في ظل المنافسة الشديدة بين الأعمال الدرامية، يبقى السؤال: هل ستتمكن هذه المسلسلات من الحفاظ على صدارتها أم أن أعمالًا جديدة ستزيحها عن القمة؟