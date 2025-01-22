صابر الرباعي يطلق أغنيته الجديدة "مخزون السعادة"

يستعد الفنان التونسي صابر الرباعي لإطلاق أغنيته الجديدة بعنوان "مخزون السعادة" مع بداية عام 2025. الأغنية تنتمي إلى النمط الرومانسي الكلاسيكي، وهي من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان الملحن عمرو الشاذلي، وتوزيع الموسيقي عمرو الخضري. تم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية في لبنان تحت إدارة المخرج وليد ناصيف، ومن إنتاج شركة "المولى بروداكشن".

يأتي هذا العمل بعد نجاح أغنية "الباشا" التي طرحها الرباعي سابقًا من ألبومه المرتقب. ويتضمن الألبوم أيضًا تعاونات مع شعراء وملحنين بارزين، من بينهم أغنيتان باللهجة اللبنانية من ألحان صابر الرباعي وكلمات الشاعرين نزار فرنسيس وعلي المولى. بالإضافة إلى ذلك، يتعاون الرباعي مع الفنان مروان خوري في أغنية من كلماته وألحانه، حيث قدما معًا دويتو مليئًا بالعشق والوفاء والغزل بالمرأة، تم أداؤه في برنامج "طرب مع مروان" على قناة العربي. من المقرر أن يدخل خوري والرباعي إلى الاستوديو لتسجيل هذا الدويتو رسميًا، كونه قد قُدم سابقًا مع فرقة موسيقية.

من الجدير بالذكر أن صابر الرباعي سيحيي حفلًا مميزًا بعد رأس السنة ضمن فعاليات مهرجان العلا في المملكة العربية السعودية.