"سونيك 3" يتحدى التراجع ويحقق أرقامًا قياسية جديدة رغم انخفاض الإيرادات

رغم انخفاض إيرادات فيلم Sonic The Hedgehog 3 بنسبة 36% في أسبوعه الثالث عالميًا، إلا أنه تمكن من تحقيق 203.5 مليون دولار في 64 سوقًا عالميًا، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 420 مليون دولار، متجاوزًا بذلك الجزء الثاني الذي توقف عند 405 ملايين دولار.

ويشهد الفيلم تحالفًا غير متوقع بين الشخصيات الرئيسية سونيك (بن شوارتز)، تيلز (كولين أوشونيسي) ونكلز (إدريس إلبا) مع دكتور روبوتنيك، في مواجهة خصم قوي يؤدي دوره كيانو ريفز بشخصية شادو ذا هيدجهوج.

وفي العرض الأول للفيلم في لندن، سُئل النجم جيم كاري عن سبب عودته للمشاركة في الفيلم رغم تفكيره في اعتزال التمثيل بعد الجزء الثاني عام 2022، ليجيب بطريقته الساخرة: "عدت لأنني أحب لعب دور العبقري… ولكن بصراحة، اشتريت الكثير من الأشياء وأحتاج إلى المال!".