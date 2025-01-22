126190 طلاب بالشهادة الاعدادية يؤدوا امتحان الجبر والكمبيوتر أمام 590 لجنه بالدقهلية اليوم

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تعليم الدقهلية
تعليم الدقهلية

يؤدي اليوم الاربعاء طلاب  الشهادة الاعدادية امتحان  الجبر والاحصاء من 9 إلى 11 والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11.30 إلى 12.30 ساعه  داخل 590 لجنه

حيث تم تجهيز اللجان لاستقبال 126 الف 190 طالب وطالبة مقيدين بالشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية 

وكان اعلن الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلي  جدول امتحانات شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي “ امتحانات الشهادة الاعدادية” 

-السبت لغة عربية وخط وإملاء من 9الي 11.30 ساعتين ونصف منها 20 دقيقه املاء
-الاثنين الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11 ساعتان والهندسة من 11.30 إلى 1.30 ساعتين 
-الثلاثاء علوم من 9 إلى 11 والتربية الفنيه من 11.30 إلى 130 كل مادة ساعتين 
-الاربعاء الجبر والاحصاء من 9 إلى 11 والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11.30 إلى 12.30 ساعه
-الخميس اللغه الاجنبية من 9 إلى 11 ساعتين والتربية الدينيه من 11.30 إلى 1 ساعة ونصف.


وأكد العربي علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الأساسية لأعمال الامتحانات لتوفير بيئة سليمة وهادئة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحان.

وشدد علي العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية وقدم الشكر للجميع متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية؟

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