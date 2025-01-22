عاجل - فرص عمل بـ50 ألف جنيه إسترليني سنويًا في القطب الجنوبي.. تجربة عمل فريدة وسط الثلوج والجليد

عربي ودولي
فرص عمل بـ50 ألف
فرص عمل بـ50 ألف جنيه إسترليني سنويًا في القطب الجنوبي

في خطوة جريئة تهدف لاستقطاب أصحاب المهارات العالية والمغامرين، تقدم هيئة المسح البريطاني للقطب الجنوبي (BAS) فرص عمل في واحدة من أقسى البيئات على وجه الأرض. هذه الوظائف توفر رواتب تصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني سنويًا مع مزايا تغطي تكاليف المعيشة والإقامة، ولكنها تتطلب مواجهة ظروف قاسية ودرجات حرارة جليدية.

تفاصيل الوظائف المتاحة في القطب الجنوبي

مهن متنوعة ومزايا شاملة

تتضمن قائمة الوظائف المعلن عنها:

  • الطهاة
  • السباكين
  • الكهربائيين
  • ضباط الغوص
  • المراقبين الجويين
  • علماء المحيطات
  • ميكانيكيي المركبات
  • مساعدي علم الحيوان الميدانيين

كل وظيفة تأتي بمزايا تغطي الإيجار، السفر، الملابس، وتكاليف المعيشة. بالإضافة إلى ذلك، العمل في القطب الجنوبي يتيح فرصة فريدة للعيش بجوار البطاريق ومشاهدة مشاهد طبيعية مذهلة لا تُرى في أي مكان آخر.

الظروف المناخية: العمل في قلب الجليد

بيئة شديدة البرودة والتحدي

  • درجات حرارة منخفضة تصل إلى -49 درجة مئوية خلال الشتاء.
  • ظلام دامس لعدة أشهر في الشتاء، حيث لا تشرق الشمس مطلقًا.
  • رياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

محطات الأبحاث تشمل أربع قواعد تعمل طوال العام، بينما تفتح قاعدة واحدة فقط خلال فصل الصيف. الموظفون في القواعد الدائمة يعملون في بيئة قاسية لا تُتيح مجالًا كبيرًا للراحة، مما يتطلب قدرًا كبيرًا من التحمل البدني والعقلي.

شروط ومتطلبات التقديم

من يمكنه التقديم؟

  • لا توجد قيود على العمر، ولكن المتقدمين يجب أن يكونوا لائقين بدنيًا.
  • اجتياز الفحص الطبي إلزامي.
  • إجراء مقابلة شخصية في المملكة المتحدة.
  • المشاركة في دورة تدريبية مكثفة لتأهيل العاملين للعمل في القطب الجنوبي.

فترة التقديم

  • الطلبات مفتوحة لفترة قصيرة، عادةً في أواخر فبراير لمدة أسبوع أو أسبوعين فقط.
  • تلقت هيئة المسح البريطاني نحو 4000 طلب توظيف في عام 2022، مما يعكس الإقبال الكبير على هذه الفرص الفريدة.

العمل في القطب الجنوبي: مغامرة وتحدٍ فريد

العمل في القطب الجنوبي ليس مجرد وظيفة، بل هو مغامرة استثنائية تجمع بين التحدي، العزلة، والمناظر الطبيعية الخلابة. يقدم هذا النوع من الوظائف فرصة لاكتشاف الذات والعمل في بيئة لا يجرؤ كثيرون على خوضها.

إذا كنت من محبي المغامرة وتبحث عن فرصة لتجربة شيء مختلف تمامًا، فقد تكون هذه الوظائف هي الفرصة التي تنتظرها!

فرص عمل القطب الجنوبي وظائف بـ50 ألف إسترليني هيئة المسح البريطاني وظائف في بيئة قاسية العمل في القارة القطبية الجنوبية الطهاة في القطب الجنوبي علماء المحيطات التقديم للعمل في القطب الجنوبي تجربة عمل فريدة القطب الجنوبي الوظائف
Elfagr.org

الأكثر قراءة

جريمة هزَّت أرض الصعيد.. نكشف أسرار حادثة "أبو الجود" في الأقصر

برشلونة يحقق مكافآت ضخمة بعد الفوز على بنفيكا في دوري الأبطال

رسميًا.. خسارة بولونيا تطيح بنوري شاهين من بوروسيا دورتموند

مدرب ليفربول يشعر بالسعادة للتأهل المباشر لدور الـ16 بدوري الأبطال

مهنتك مستقبلك: جاء عنوان مديرية العمل فى ملتقى التوظيف لخريجى التدريب المهنى بسوهاج

مدرب أوزبكستان يعلن استقالته من منصبه لأسباب صحية

تعرف على اجمالي إيرادات فيلم "الهنا اللي أنا فيه" لـ كريم محمود عبدالعزيز

موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة