عاجل - فرص عمل بـ50 ألف جنيه إسترليني سنويًا في القطب الجنوبي.. تجربة عمل فريدة وسط الثلوج والجليد

في خطوة جريئة تهدف لاستقطاب أصحاب المهارات العالية والمغامرين، تقدم هيئة المسح البريطاني للقطب الجنوبي (BAS) فرص عمل في واحدة من أقسى البيئات على وجه الأرض. هذه الوظائف توفر رواتب تصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني سنويًا مع مزايا تغطي تكاليف المعيشة والإقامة، ولكنها تتطلب مواجهة ظروف قاسية ودرجات حرارة جليدية.

تفاصيل الوظائف المتاحة في القطب الجنوبي

مهن متنوعة ومزايا شاملة

تتضمن قائمة الوظائف المعلن عنها:

الطهاة

السباكين

الكهربائيين

ضباط الغوص

المراقبين الجويين

علماء المحيطات

ميكانيكيي المركبات

مساعدي علم الحيوان الميدانيين

كل وظيفة تأتي بمزايا تغطي الإيجار، السفر، الملابس، وتكاليف المعيشة. بالإضافة إلى ذلك، العمل في القطب الجنوبي يتيح فرصة فريدة للعيش بجوار البطاريق ومشاهدة مشاهد طبيعية مذهلة لا تُرى في أي مكان آخر.

الظروف المناخية: العمل في قلب الجليد

بيئة شديدة البرودة والتحدي

درجات حرارة منخفضة تصل إلى -49 درجة مئوية خلال الشتاء.

خلال الشتاء. ظلام دامس لعدة أشهر في الشتاء، حيث لا تشرق الشمس مطلقًا.

في الشتاء، حيث لا تشرق الشمس مطلقًا. رياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

محطات الأبحاث تشمل أربع قواعد تعمل طوال العام، بينما تفتح قاعدة واحدة فقط خلال فصل الصيف. الموظفون في القواعد الدائمة يعملون في بيئة قاسية لا تُتيح مجالًا كبيرًا للراحة، مما يتطلب قدرًا كبيرًا من التحمل البدني والعقلي.

شروط ومتطلبات التقديم

من يمكنه التقديم؟

لا توجد قيود على العمر، ولكن المتقدمين يجب أن يكونوا لائقين بدنيًا .

. اجتياز الفحص الطبي إلزامي.

إلزامي. إجراء مقابلة شخصية في المملكة المتحدة .

. المشاركة في دورة تدريبية مكثفة لتأهيل العاملين للعمل في القطب الجنوبي.

فترة التقديم

الطلبات مفتوحة لفترة قصيرة، عادةً في أواخر فبراير لمدة أسبوع أو أسبوعين فقط.

تلقت هيئة المسح البريطاني نحو 4000 طلب توظيف في عام 2022، مما يعكس الإقبال الكبير على هذه الفرص الفريدة.

العمل في القطب الجنوبي: مغامرة وتحدٍ فريد

العمل في القطب الجنوبي ليس مجرد وظيفة، بل هو مغامرة استثنائية تجمع بين التحدي، العزلة، والمناظر الطبيعية الخلابة. يقدم هذا النوع من الوظائف فرصة لاكتشاف الذات والعمل في بيئة لا يجرؤ كثيرون على خوضها.

إذا كنت من محبي المغامرة وتبحث عن فرصة لتجربة شيء مختلف تمامًا، فقد تكون هذه الوظائف هي الفرصة التي تنتظرها!