عاجل - نصائح وزارة الصحة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.. انتبه لهذه الأعراض وطرق الوقاية

رسالة وزارة الصحة والسكان للمواطنين تأتي ضمن جهودها لتعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض المزمنة. دعت الوزارة إلى ضرورة الانتباه لبعض الأعراض التي قد تكون مؤشرًا على الإصابة بارتفاع ضغط الدم، إلى جانب تقديم نصائح فعالة للوقاية.

أعراض ارتفاع ضغط الدم: متى يجب القلق؟

وجهت الوزارة تحذيرًا بشأن أعراض ارتفاع ضغط الدم التي تشمل:

خفقان غير منتظم في القلب : قد يكون علامة على اضطراب الضغط أو مشاكل قلبية.

: قد يكون علامة على اضطراب الضغط أو مشاكل قلبية. نزيف الأنف : عرض قد يشير إلى ارتفاع شديد في ضغط الدم.

: عرض قد يشير إلى ارتفاع شديد في ضغط الدم. طنين الأذن : دليل على تأثر الأوعية الدموية.

: دليل على تأثر الأوعية الدموية. الصداع : خصوصًا الصداع الحاد والمفاجئ.

: خصوصًا الصداع الحاد والمفاجئ. الدوار: قد يكون مؤشرًا على تدفق دم غير طبيعي إلى الدماغ.

الإجراء اللازم:

في حال ظهور أي من هذه الأعراض، نصحت الوزارة المواطنين بالتوجه فورًا للكشف الطبي، حيث توفر مبادرة رئيس الجمهورية لفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي خدمات مجانية للاطمئنان على الصحة.

طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

قدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح البسيطة، لكنها فعالة، للوقاية من ارتفاع ضغط الدم:

1. تجنب التدخين

الإقلاع عن التدخين يساعد في تحسين صحة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

التدخين يرفع ضغط الدم فورًا، كما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2. تجنب تناول الكحول

شرب الكحول يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في ضغط الدم.

تقليل تناول الكحول يحسن صحة القلب والكلى.

3. الالتزام بالأدوية الموصوفة

تناول الأدوية الموصوفة من قِبل الطبيب بانتظام يضمن استقرار الضغط.

الالتزام بالمواعيد والجرعات الموصوفة يقلل من المضاعفات.

4. ممارسة الرياضة بانتظام

الأنشطة البدنية مثل المشي، الجري، السباحة أو حتى اليوغا، تعزز صحة القلب وتخفض الضغط.

يُنصح بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا على الأقل.

مبادرات وزارة الصحة

مبادرة رئيس الجمهورية لفحص الأمراض المزمنة:

تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

تقدم الفحوصات والعلاج مجانًا للمواطنين في جميع المحافظات.

تشمل المبادرة أيضًا فحص وظائف الكلى لتجنب المضاعفات طويلة الأمد.

أهمية الوعي بارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يُعرف بـ "القاتل الصامت" لأنه غالبًا ما يكون بلا أعراض واضحة. الكشف المبكر والوقاية هما أفضل وسيلة لتجنب المضاعفات مثل السكتات الدماغية أو أمراض القلب.