عاجل - صورة أندرو جاكسون في المكتب البيضاوي.. رمز مثير للجدل يعيده ترامب

أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صورة أندرو جاكسون، الرئيس السابع للولايات المتحدة، إلى المكتب البيضاوي تعبيرًا عن إعجابه بشخصيته وسياساته. قرار ترامب أثار جدلًا واسعًا بسبب التاريخ الدموي المرتبط بأندرو جاكسون، خاصة تجاه الهنود الحمر.

أندرو جاكسون.. من هو الرئيس السابع؟

اللقب: عُرف جاكسون بلقب "هيكوري القديم" بسبب صلابته.

الفترة الرئاسية: حكم الولايات المتحدة من 1829 إلى 1837.

السياسات المثيرة للجدل: وقع قانون إبعاد الهنود لعام 1830، الذي سمح بترحيل السكان الأصليين قسرًا إلى مناطق الغرب. نفذ سياسات تعتبر الأكثر قسوة تجاه الهنود الحمر في التاريخ الأمريكي.



قانون إبعاد الهنود لعام 1830: مأساة "طريق الدموع"

ما هو القانون؟

أتاح هذا القانون للحكومة الأمريكية الاستيلاء على أراضي السكان الأصليين في الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة، ونقلهم قسرًا إلى مناطق بعيدة غرب نهر المسيسيبي.

كيف تم التنفيذ؟

القسر العسكري: عندما رفضت بعض القبائل، مثل الشيروكي، التخلي عن أراضيها، استخدم الجيش الأمريكي القوة لتنفيذ الإخلاء.

طريق الدموع: تم تهجير نحو 15،000 شخص من قبيلة شيروكي في عام 1838 تحت ظروف قاسية. مات أكثر من 4،000 شخص بسبب الجوع، الأمراض، والتعرض للعوامل الجوية. الرحلة أصبحت رمزًا للتطهير العرقي والانتهاكات الإنسانية في التاريخ الأمريكي.



أندرو جاكسون وترامب.. لماذا الإعجاب؟

أعرب ترامب مرارًا عن إعجابه بشخصية جاكسون، معتبرًا إياه رمزًا للقوة والقيادة الشعبية.

يرى ترامب أوجه تشابه بينه وبين جاكسون، خاصة في تحديهما للمؤسسات السياسية التقليدية.

أثار اختيار صورة جاكسون انتقادات واسعة بسبب ماضي الأخير المثير للجدل، خصوصًا بين المدافعين عن حقوق السكان الأصليين.

الجدل حول قرار ترامب

ردود الأفعال:

انتقادات واسعة: اعتُبر القرار استهانة بمعاناة السكان الأصليين وتجاهلًا لتاريخ الإبادة الثقافية والجسدية بحقهم.

تأييد من مؤيدي ترامب: يرى البعض في قرار ترامب إعادة الاعتبار لشخصيات أمريكية بارزة تمثل "القوة والشعبوية".



رمزية الصورة:

وضع الصورة في المكتب البيضاوي يثير تساؤلات حول القيم التي تمثلها إدارة ترامب وتجاهلها للتاريخ المظلم لبعض القادة.

أهمية "طريق الدموع" في التاريخ الأمريكي