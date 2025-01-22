عاجل - دعاء بعد صلاة الفجر للتوفيق.. مفتاح النجاح في الدراسة والعمل
في أوقات السَّكينة وساعات الفجر الأولى، يلجأ البعض إلى استغلال ذلك من أجل الدعاء بالتوفيق والنجاح خاصة بالتزامن مع امتحانات منتصف العام في المدارس والجامعات، ففي لحظة يتجلّى فيها الصفاء النفسي ويخفت صخب الدنيا، يلجأ الكثيرون إلى الدعاء بعد صلاة الفجر، وكأنها رسالة تحمل الأماني إلى السماء.
دعاء بعد صلاة الفجر للنجاح والتوفيق
وحول دعاء النجاح والتفويق الذي يمكن ترديده عقب صلاة الفجر، فقد أوضحت دار الإفتاء أنه يمكن ترديد «اللهم ارزق النجاح والتفوق لكل من درس واجتهد وثابر».
ويمكن للمسلم الدعاء بما يشاء في قلبه إذ لا توجد صيغة ثابته لهذا الدعاء فيمكن ترديد على سبيل المثال:
- اللهم لا تردني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم وفقني لما تحبه وترضاه.
- اللهم اكتب لي التوفيق، والسداد، والنجاح في أمري كله يارب العالمين.
- اللهم اكتب لي النجاح، والفوز، والفلاح، والتوفيق، اللهم ارزقني أرفع الدرجات وأعلى المنازل، اللهم ارفع قدري في الدنيا والآخرة.
- اللهم أعني في أمري، ووفقني لكل خير، واصرف عني كل شر. اللهم وفقني واجعلني من الناجحين.
- اللهم أبعد عني الفشل والرسوب والخيبة، وأنعم علي بالتوفيق، والنجاح، والتفوق في دنياك وآخرتك، إنك خير معين يا قوي يا متين.
دعاء النجاح والتوفيق في العمل
- ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين.
- اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين.
- اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليكرب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين.
- اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرً االلهم يا من قلت وقولك الحق (وَعَلَّمناهُ مِن لَدُنّا عِلمًا)، ارزقني من لدنك علمًا يقربني إليك، اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ)، اجعلني من عبادك المتقين، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا
- اللهم إني استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين، اللهمّ إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور أستغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكّل عليك.