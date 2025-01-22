عاجل - التفاصيل الكاملة لتسجيل استمارات الثانوية العامة 2025 (المواعيد والخطوات)

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التفاصيل الكاملة
التفاصيل الكاملة لتسجيل استمارات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة المتعلقة بتسجيل وتسليم استمارات الثانوية العامة لعام 2025، مع تحديد مواعيد دقيقة وخطوات واضحة لضمان إتمام العملية بشكل سلس. فيما يلي جميع التفاصيل:

رابط التسجيل في استمارات الثانوية العامة 2025

  • الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم هو المكان المخصص لتسجيل الاستمارات إلكترونيًا.
  • يمكن للطلاب الدخول عبر الرابط المعلن وتسجيل البيانات المطلوبة.

المواعيد النهائية لتسجيل وتسليم استمارات الثانوية العامة 2025

1. تسجيل الاستمارات:

  • آخر موعد للتسجيل:
    يوم الخميس 20 فبراير 2025.

2. تسليم الاستمارات للمدارس:

  • يبدأ الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد 9 فبراير 2025.
  • آخر موعد للتسليم للمدارس:
    يوم 20 مارس 2025، وتشمل تسليم كشوف "150 د امتحانات".

3. طلاب المنازل:

  • آخر موعد للتسليم:
    يوم الخميس 3 أبريل 2025، مع تأكيد الوزارة عدم قبول أي استمارة تُسلم بعد هذا التاريخ.

خطوات تقديم استمارات الثانوية العامة 2025

1. التسجيل الإلكتروني:

  • الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.
  • تسجيل البيانات المطلوبة.
  • طباعة استمارة التسجيل بعد إتمامها.

2. تسليم المستندات للمدرسة:

  • الاستمارة الإلكترونية: تسلم إلى مسؤول شؤون الطلبة بالمدرسة.
  • المستندات المطلوبة:
    • أصل شهادة ميلاد (كمبيوتر).
    • صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
    • 3 صور حديثة مقاس 4 × 6 سم، مطابقة للصورة المسجلة إلكترونيًا، مدون عليها اسم الطالب كاملًا.
    • توقيع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بعدم حيازة أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة الامتحان.

3. اعتماد الاستمارة:

  • تقوم المدرسة بمراجعة واعتماد الاستمارة الإلكترونية وكشوف (150 د امتحانات).

التعليمات المهمة

  • يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب رفض الاستمارات.
  • استمارة الطلاب المتخلفين عن التسليم لن تُقبل تحت أي ظرف.
  • على المدارس الالتزام بمراجعة جميع البيانات والمستندات لضمان صحتها.

المواعيد الرئيسية:

  • تسجيل الاستمارة: حتى 20 فبراير 2025.
  • تسليم استمارات المدارس: من 9 فبراير حتى 20 مارس 2025.
  • طلاب المنازل: حتى 3 أبريل 2025.
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