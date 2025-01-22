عاجل - مايكروسوفت تطلق خدمة "Copilot Chat" للشركات: ذكاء اصطناعي يوفر الوقت والمال

في خطوة جديدة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال، أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق خدمة «Copilot Chat» الموجهة للشركات، والتي تعتمد على نموذج GPT-4 من شركة OpenAI. تهدف الخدمة إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية من خلال تقديم أدوات ذكية لتنفيذ المهام الروتينية.

ما هي خدمة Copilot Chat؟

تعد Copilot Chat منصة متقدمة تتيح للشركات إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي متعدد اللغات لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام. وتشمل هذه المهام:

تحضير الاجتماعات : تلخيص النقاط الأساسية وإعداد أجندة للاجتماعات.

: تلخيص النقاط الأساسية وإعداد أجندة للاجتماعات. تخطيط الاستراتيجيات : تقديم تحليلات مبنية على البيانات.

: تقديم تحليلات مبنية على البيانات. إجراء أبحاث السوق : توفير تقارير وتحليلات محدثة.

: توفير تقارير وتحليلات محدثة. الإجابة على الاستفسارات: من خلال البيانات المخزنة داخليًا أو من الإنترنت.

ما يميز هذه الخدمة أنها مصممة لتوفير حلول مخصصة، مما يمنح الموظفين الوقت للتركيز على مهام أكثر تعقيدًا وإبداعًا.

تكلفة خدمة Copilot Chat: رسوم حسب الاستخدام

لا تفرض مايكروسوفت رسومًا ثابتة على خدمة Copilot Chat، بل تعتمد التكلفة على معدل استخدام الموظفين لها. هذه السياسة تمنح الشركات مرونة كبيرة في تحديد إنفاقها، حيث يمكنها التحكم في التكلفة بناءً على احتياجاتها.

من ناحية أخرى، تواجه مايكروسوفت ضغوطًا مالية نتيجة استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ووفقًا لتقارير مجلة Forbes، يُتوقع أن تنفق الشركة نحو 80 مليار دولار بحلول عام 2025 على مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI): نقلة نوعية في الأعمال

تعتمد خدمة Copilot Chat على تقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل، الذي يتميز بقدرته على العمل بشكل مستقل لتنفيذ الأهداف المحددة. وتشمل أبرز مزاياه:

تحليل البيانات المعقدة: معالجة البيانات الضخمة لاستخلاص رؤى دقيقة. إدارة العمليات التجارية: تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء البشرية. خدمة العملاء: الرد السريع والمبسط على استفسارات العملاء.

ما يجعل الذكاء الاصطناعي الوكيل مختلفًا هو قدرته على التعلم من التجارب السابقة، مما يعني أنه يتحسن بمرور الوقت. ومع ذلك، يجب أن يتم استخدام هذه التقنية مع مراعاة القضايا الأخلاقية والقانونية لتجنب الانتهاكات.

الاستخدامات العملية: تجارب الشركات

بدأت مايكروسوفت السماح بإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي منذ نوفمبر الماضي، مما أتاح للشركات تحسين عملياتها الداخلية بشكل كبير. على سبيل المثال:

تمكنت شركة Nationwide من تحسين استجابتها لاستفسارات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما أتاح للموظفين التركيز على العملاء ذوي الحالات الأكثر تعقيدًا.

من تحسين استجابتها لاستفسارات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما أتاح للموظفين التركيز على العملاء ذوي الحالات الأكثر تعقيدًا. يمكن للشركات تلخيص اجتماعات Teams، إعداد عروض PowerPoint، وتنظيم العمليات اليومية بفعالية أكبر.

التحديات والعيوب

رغم الفوائد الكبيرة لخدمة Copilot Chat، إلا أن هناك بعض العقبات التي يجب أخذها في الاعتبار:

التكلفة الإضافية: تتطلب ميزات مثل تلخيص الاجتماعات وإنشاء عروض PowerPoint اشتراكًا شهريًا في Microsoft 365 Copilot بقيمة 30 دولارًا لكل مستخدم. الاعتماد على البنية التحتية: تحتاج الخدمة إلى مراكز بيانات قوية مما قد يزيد من الضغط على الشركات الصغيرة. الخصوصية والأمان: تخزين البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف متعلقة بحماية المعلومات.

هل Copilot Chat هو المستقبل؟

مع استمرار التطور السريع في الذكاء الاصطناعي، تبدو خدمات مثل Copilot Chat جزءًا أساسيًا من مستقبل الأعمال. فهي تقدم حلولًا مبتكرة لتوفير الوقت، تحسين الإنتاجية، وتقليل التكاليف، لكنها تتطلب إدراكًا واضحًا للتحديات المصاحبة، خصوصًا على صعيد الخصوصية والتكاليف.