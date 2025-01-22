عاجل - أزمة في أوكيناوا.. سقوط حمولة طائرة أمريكية يثير الجدل والمخاوف في اليابان

شهدت محافظة أوكيناوا اليابانية حادثًا غير معتاد أثار قلق السلطات المحلية، حيث أسقطت طائرة نقل أمريكية من طراز أوسبري منصة شحن ضخمة تزن ما بين 400 و450 كيلوجرامًا في البحر بالقرب من جزيرة آي، وهو ما اعتبره المسؤولون تهديدًا محتملًا للأمن البحري وسلامة السكان.

تفاصيل الحادث.. خطأ ناجم عن تغير الرياح

ذكرت صحيفة تايمز أوف اليابان أن الحادث وقع أثناء تدريب للقوات الأمريكية يوم الخميس، حيث كان من المقرر إنزال منصة الشحن، التي تبلغ مساحتها 1.3 متر مربع، في مطار تابع للجيش الأمريكي بالجزيرة.

لكن تغييرًا مفاجئًا في اتجاه الرياح تسبب في سقوط الشحنة في المياه. وعلى الرغم من الحادث، أكدت وزارة الدفاع اليابانية أنه لم يتم تسجيل أي أضرار للسفن أو القوارب الموجودة في المنطقة.

مطالب محلية بالتحقيق.. مخاوف من تكرار الحادث

في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، دعا حاكم أوكيناوا ديني تاماكي الجيش الأمريكي إلى إجراء تحقيق شامل في أسباب الحادث ومنع تكرار مثل هذه الأخطاء.

وأكد الحاكم أن هذه الحوادث قد تؤدي إلى عواقب وخيمة إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة. وشدد على ضرورة ضمان السلامة العامة، خصوصًا أن أوكيناوا تستضيف عددًا كبيرًا من القواعد العسكرية الأمريكية، وهو ما يثير توترات دورية بين السكان المحليين والحكومة المركزية.

خلفية العلاقات العسكرية.. قاعدة أمريكية مثيرة للجدل

تعتبر أوكيناوا واحدة من المحافظات اليابانية التي تستضيف أكبر عدد من القواعد العسكرية الأمريكية، بما في ذلك القوات الجوية ومشاة البحرية.

لطالما كانت العلاقة بين السكان المحليين والقواعد العسكرية محل جدل بسبب الحوادث العرضية والضوضاء البيئية، فضلًا عن شعور السكان بالضغط نتيجة الاستخدام المكثف لأراضي المحافظة لأغراض عسكرية.

هل يمثل الحادث تهديدًا أمنيًا؟

رغم عدم وقوع أضرار، إلا أن الحادث يبرز خطر الحوادث المحتملة التي قد تهدد سلامة السكان والملاحة البحرية.

من جانبه، شدد حاكم أوكيناوا على أن الحادث يسلط الضوء على أهمية مراجعة الإجراءات الأمنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.

رد الفعل الشعبي: القلق والمطالب بالتغيير

الحادث أثار قلقًا واسعًا بين سكان أوكيناوا، الذين طالبوا بتقليل الأنشطة العسكرية الأمريكية في المنطقة.

مع وجود أكثر من 50،000 جندي أمريكي في اليابان، معظمهم متمركزون في أوكيناوا، يستمر الجدل حول جدوى هذا الوجود العسكري وتأثيره على حياة السكان.