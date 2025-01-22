عاجل - في عيد الشرطة 73.. أمنية رشدي رمز الفداء وعروس السماء

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أمنية رشدي رمز الفداء
أمنية رشدي رمز الفداء وعروس السماء

في سجل الشرف والتضحية نجد أسماء من أضاءوا طريق الوطن بدمائهم الطاهرة، الشهيدة أمنية رشدي، الشرطية البطلة، أصبحت رمزًا للبطولة والفداء، حيث منعت انتحاريًا من دخول كنيسة المرقسية بالإسكندرية، ضحت بجسدها لحماية الأرواح، لترحل في ريعان شبابها، عروس السماء، بطلة الشرطة النسائية، شهيدة الفداء.

وداع مؤلم ورسالة للأعداء

والدتها لم تتوقف عن الحديث عنها، "أمنية كانت مثل الملاك، تملأ الحياة سعادة وبهجة"، ذكريات الشهيدة أمنية، رسالة قوية للإرهابيين، الأم قالت بحزن: "واحشتيني جدًا يا أمنية، ولكنك شرفتينا"، الأم أكدت أن تضحيات أمنية لن تُهدر، حسبنا الله ونعم الوكيل، قوة الوطن، شرف الشرطة النسائية، مواجهة الإرهاب.

عيد الشرطة 73.. احتفاء بالبطولة والشهداء

ذكرى ملحمة الإسماعيلية، بطولات رجال الشرطة، عيد الشرطة ليس فقط احتفالًا بل تذكرة بتضحيات الشرفاء، يوم 25 يناير علامة فارقة، رجال الشرطة، صمود في وجه الاحتلال، عزيمة لا تلين، ملحمة الكرامة، تاريخ مصر المشرف، شهداء الشرطة.

الشهداء.. نبض في قلب الوطن

رسالة إلى أرواح الشهداء، دماؤكم الطاهرة منارة لنا، نبض الوطن، تضحيات خالدة، أبطال الإسماعيلية، شهداء الشرطة، ذكراكم حية في قلوبنا، أمة لا تنسى أبطالها، استمرار المسيرة، إصرار على حماية الوطن، معركة الكرامة، الوفاء للوطن.

الشهداء أضاؤوا ظلمات الزمن

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