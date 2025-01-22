إطلاق خدمة التلي ميديسن لتعزيز الكفاءة الطبية

عاجل - وزارة الصحة تدخل خدمة "التلي ميديسن" في منظومة الرعايات الحرجة

أخبار مصر
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة، إدخال تقنية "التلى ميديسن" ضمن مشروع رعايات مصر، الخدمة تهدف لتقديم استشارات طبية عاجلة للحالات الحرجة مثل الجلطات القلبية والدماغية، التلي ميديسن، مشروع رعايات مصر، الحالات الحرجة، خدمات طبية حديثة.

خط الطوارئ 137.. خدمات طبية مجانية للمواطنين

أكدت الوزارة أن خط الطوارئ 137 يعمل بكفاءة عالية، يقدم خدمات الطوارئ بالمجان، خط الطوارئ 137، خدمات مجانية، الحالات الحرجة، منظومة الرعاية الصحية.

مبادرة “كل ثانية حياة”.. دعم للحالات الحرجة

مبادرة "كل ثانية حياة" تقدم خدماتها بالمجان، مستشفيات الاستقبال مزودة بطوارئ وأجهزة تنفس صناعي، مبادرة كل ثانية حياة، دعم مجاني، الأجهزة الطبية، رعاية مستدامة.

مشروع رعايات مصر.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية

المشروع القومي للرعايات ساهم في تحسين آليات توفير الرعاية المركزة والحضانات، تعزيز المنظومة الصحية، مشروع رعايات مصر، حلول الرعاية الصحية، توفير الحضانات، دعم الحالات الحرجة.

التلى ميديسن مشروع رعايات مصر خط الطوارئ 137 الحالات الحرجة خدمات الطوارئ مبادرة كل ثانية حياة الجلطات القلبية الجلطات الدماغية رعاية مستدامة الأجهزة الطبية الحضانات تعزيز المنظومة الصحية مجانية الخدمات تطوير الخدمات الصحية الطوارئ والرعاية الحرجة

الأكثر قراءة

جريمة هزَّت أرض الصعيد.. نكشف أسرار حادثة "أبو الجود" في الأقصر

برشلونة يحقق مكافآت ضخمة بعد الفوز على بنفيكا في دوري الأبطال

رسميًا.. خسارة بولونيا تطيح بنوري شاهين من بوروسيا دورتموند

مدرب ليفربول يشعر بالسعادة للتأهل المباشر لدور الـ16 بدوري الأبطال

مهنتك مستقبلك: جاء عنوان مديرية العمل فى ملتقى التوظيف لخريجى التدريب المهنى بسوهاج

مدرب أوزبكستان يعلن استقالته من منصبه لأسباب صحية

تعرف على اجمالي إيرادات فيلم "الهنا اللي أنا فيه" لـ كريم محمود عبدالعزيز

موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة