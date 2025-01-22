عاجل - وزارة الصحة تدخل خدمة "التلي ميديسن" في منظومة الرعايات الحرجة

إطلاق خدمة التلي ميديسن لتعزيز الكفاءة الطبية

أعلنت وزارة الصحة، إدخال تقنية "التلى ميديسن" ضمن مشروع رعايات مصر، الخدمة تهدف لتقديم استشارات طبية عاجلة للحالات الحرجة مثل الجلطات القلبية والدماغية، التلي ميديسن، مشروع رعايات مصر، الحالات الحرجة، خدمات طبية حديثة.

خط الطوارئ 137.. خدمات طبية مجانية للمواطنين

أكدت الوزارة أن خط الطوارئ 137 يعمل بكفاءة عالية، يقدم خدمات الطوارئ بالمجان، خط الطوارئ 137، خدمات مجانية، الحالات الحرجة، منظومة الرعاية الصحية.

مبادرة “كل ثانية حياة”.. دعم للحالات الحرجة

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مشروع رعايات مصر.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية

المشروع القومي للرعايات ساهم في تحسين آليات توفير الرعاية المركزة والحضانات، تعزيز المنظومة الصحية، مشروع رعايات مصر، حلول الرعاية الصحية، توفير الحضانات، دعم الحالات الحرجة.