عاجل - نظام البكالوريا المصرية.. تطور تعليمي شامل ومواكب للعالمية

متى يبدأ تطبيق البكالوريا المصرية؟

تبدأ وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام البكالوريا المصرية اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، ليشمل طلاب الصف الأول الثانوي الحاليين، نظام البكالوريا المصرية، العام الدراسي المقبل، طلاب الصف الأول الثانوي.

ما هو نظام البكالوريا المصرية؟

يعتمد على تقليل عدد المواد الدراسية مع منح فرص متعددة لتحسين الدرجات.

يركز على تنمية التفكير والنقد والإبداع.

يدمج بين المواد العلمية، الأدبية، والفنية، نظام البكالوريا، تنمية المهارات، تطوير التعليم، تقليل عدد المواد.

تقسيم المواد الدراسية والمراحل التعليمية

السنوات الدراسية: الصف الأول، الثاني، والثالث الثانوي.

مواد دراسية محددة تنتهي خلال سنة واحدة.

تقديم 4 مسارات علمية: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، الآداب والفنون، المسارات التعليمية، مواد منفصلة، التعليم الدولي.

فرص التقييم والمحاولات الامتحانية

4 محاولات للامتحانات بالصف الثاني الثانوي، و2 بالصف الثالث.

رسوم إضافية للمحاولات الإضافية (500 جنيه للمادة).

يُرصد أعلى الدرجات في جميع المحاولات، تعدد فرص التقييم، رسوم الامتحانات، تحسين المجموع.

أبرز مميزات نظام البكالوريا المصرية

تقليل عدد المواد في سنتين فقط، مما يخفف الضغوط.

تقديم مسارات علمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل.

اعتراف دولي بشهادة الثانوية العامة.

التركيز على المواد العلمية والفنية المتقدمة، مميزات البكالوريا المصرية، تقليل الضغوط، اعتراف دولي، سوق العمل.

التطوير المستقبلي للمناهج

تحديث شامل للمناهج الدراسية.

إضافة مستويات متقدمة للرياضيات، الفيزياء، الجغرافيا، الاقتصاد.

تطوير يواكب الأنظمة العالمية في التعليم، تطوير المناهج، مستويات متقدمة، تعليم عالمي.

خطوات تنفيذ النظام وإقراره