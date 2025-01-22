عاجل - أماكن وحدات المرور المتنقلة والإلكترونية لتسهيل تراخيص السيارات لسكان الجيزة

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أماكن وحدات المرور
أماكن وحدات المرور المتنقلة والإلكترونية

في إطار جهود وزارة الداخلية لتقديم خدمات متطورة وميسرة للمواطنين، أطلقت إدارة المرور مجموعة من الوحدات الإلكترونية والمتنقلة لتسهيل إجراءات استخراج تراخيص السيارات لسكان محافظة الجيزة، بهدف تخفيف الضغط على الوحدات الثابتة وتقديم تجربة أكثر سرعة وراحة للمواطنين، وتشمل هذه المبادرة وحدات إلكترونية ثابتة وأخرى متنقلة تجوب المناطق الحيوية لتكون قريبة من الجميع.

أولًا: وحدات المرور الإلكترونية

  • داندى مول
  • ميدان الحصري – موقف الحافلات

ثانيًا: خدمات الشباك الواحد

  • وحدة تراخيص العجوزة

ثالثًا: وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة

وحدة متنقلة بالدقي

  • نادى الصيد بالدقي
  • ميدان الثورة بالدقي
  • نادى الزمالك

وحدة متنقلة بمدينة 6 أكتوبر

  • ميدان أركان بالشيخ زايد
  • حدائق الأهرام

مميزات الوحدات الجديدة

  • تخفيف الزحام على وحدات المرور الثابتة.
  • توفير الوقت والجهد للمواطنين.
  • تقديم خدمات متكاملة لاستخراج التراخيص بسهولة.
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