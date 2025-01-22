عاجل - قطار تالجو.. مواعيد وأسعار رحلات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

في إطار تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية في مصر، يعد قطار تالجو الإسباني إضافة مميزة تقدم تجربة سفر سريعة ومريحة بين الوجهين البحري والقبلي، حيث يتميز بكونه أسرع قطارات السكة الحديد ويوفر خدمات متطورة بمستوى عالمي من الراحة والهدوء، ومع تسهيل مواعيد الرحلات وتنوع محطات الوقوف، أصبح خيارًا مثاليًا للمسافرين الباحثين عن الراحة والفعالية، وتتيح هيئة السكة الحديد اليوم تفاصيل مواعيد وأسعار رحلات قطار تالجو على خطوط القاهرة - الإسكندرية والقاهرة - أسوان لتلبية احتياجات جميع الركاب.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة – الإسكندرية

قطار رقم 2025 : يقوم من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا .

: يقوم من القاهرة الساعة ويصل الإسكندرية الساعة . قطار رقم 2023 : يقوم من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً .

: يقوم من القاهرة الساعة ويصل الإسكندرية الساعة . قطار رقم 2027: يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية – القاهرة

قطار رقم 2022 : يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 9:30 صباحًا .

: يقوم من الإسكندرية الساعة ويصل القاهرة الساعة . قطار رقم 2024 : يقوم من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساءً .

: يقوم من الإسكندرية الساعة ويصل القاهرة الساعة . قطار رقم 2026: يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

(ملاحظة: يقوم القطار رقم 2022 الساعة 9:00 صباحًا أيام الجمعة والعطلات الرسمية).

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة – الإسكندرية والعكس

الدرجة الأولى : 275 جنيهًا.

: 275 جنيهًا. الدرجة الثانية: 175 جنيهًا.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة – أسوان

قطار رقم 2030 : يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي .

: يقوم من القاهرة الساعة ويصل أسوان الساعة . قطار رقم 2031: يقوم من أسوان الساعة 7:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباح اليوم التالي.

محطات الوقوف لقطار القاهرة – أسوان (ذهاب وعودة)

"الجيزة - المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - إدفو – كوم أمبو - أسوان".

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة – أسوان

المنيا : الدرجة الأولى 350 جنيهًا، الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

: الدرجة الأولى 350 جنيهًا، الدرجة الثانية 250 جنيهًا. أسيوط : الدرجة الأولى 350 جنيهًا، الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

: الدرجة الأولى 350 جنيهًا، الدرجة الثانية 250 جنيهًا. سوهاج : الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.

: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه. قنا : الدرجة الأولى 550 جنيهًا، الدرجة الثانية 350 جنيهًا.

: الدرجة الأولى 550 جنيهًا، الدرجة الثانية 350 جنيهًا. الأقصر : الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.

: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه. إدفو : الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.

: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا. أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.

مميزات قطار تالجو