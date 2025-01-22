عاجل - الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على نفقة فرش وغطاء

الفجر السياسي
دعوى النفقة
دعوى النفقة

تسعى القوانين إلى ضمان حقوق الزوجة والأبناء من خلال إلزام الزوج بتوفير احتياجاتهم الأساسية، حيث تنص على إمكانية طلب نفقة الفرش والغطاء لضمان حياة كريمة للأسرة، ويتيح القانون للزوجة والصغار حق المطالبة بتلك النفقة عند الامتناع عن توفيرها، مع تحديد الشروط والمستندات المطلوبة لذلك، ما يعكس حرص التشريعات على تحقيق العدالة وحماية الأسرة من أي ضرر.

الشروط القانونية للحصول على نفقة فرش وغطاء

استحقاق النفقة وفق القانون:

  • الزوجة تستحق النفقة من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها للزوج، حتى وإن كانت موسرة أو مختلفة في الدين.
  • تشمل النفقة الغذاء، الكسوة، المسكن، مصاريف العلاج، والاحتياجات الأساسية.
  • الزوج ملزم بتوفير الفرش والغطاء اللازم للزوجة والصغار، ويتحمل تكلفة تجديده عند بِلَاه.

حق الزوجة والصغار في طلب النفقة:

  • يمكن للزوجة طلب "بدل فرش وغطاء" إذا امتنع الزوج عن توفيره.
  • للصغير حق في الفرش والغطاء حتى ولو كان رضيعًا.

دعوى بدل الفرش والغطاء:

  • تُرفع كدعوى مستقلة أو ضمن دعوى النفقة.
  • يُفرض بدل الفرش والغطاء شهريًا، ويختلف عن النفقة باعتباره مقابلًا لاحتياجات الفراش والغطاء.

الفترة الزمنية لطلب النفقة:

  • لا يجوز للزوجة المطالبة بنفقة زوجية عن مدة تزيد على عام.
  • يمكن المطالبة بنفقة الصغير عن أي مدة منذ تاريخ ميلاده.

المستندات المطلوبة لإقامة دعوى النفقة

  1. أصل وصورة من عقد الزواج.
  2. شهادة ميلاد الأبناء (في حالة المطالبة بنفقة الصغار).
  3. صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة المدعية.
  4. مفردات دخل الزوج (شهادة توضح الدخل الشهري للزوج).
  5. تصريح من المحكمة لاستبيان أرصدة الزوج في البنوك إذا كان للزوج حسابات مصرفية.

ملاحظات قانونية مهمة

  • دعوى بدل الفرش والغطاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
  • يمكن حجز أموال الزوج لسداد دين النفقة وفق نسب معينة يحددها القانون.
  • دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة لا توقف دعوى النفقة أو تؤثر عليها.
  • الحكم بنفقة سابقة يعتمد على إثبات تاريخ الامتناع، وإذا لم يُطلب ذلك يُحتسب من تاريخ رفع الدعوى.
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