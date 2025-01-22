عاجل - مواعيد القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" اليوم

تواصل هيئة السكة الحديد تطوير خدماتها لتلبية احتياجات المسافرين، حيث تُعتبر القطارات المكيفة والروسي على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس، من أهم وسائل النقل السريعة والمريحة التي توفر تجربة سفر مميزة، ومع جدول مواعيد محدد يلائم مختلف الأوقات، تضمن الهيئة رحلات منتظمة ومريحة للمسافرين، مع ضرورة الحجز المسبق لتأمين المقاعد وتجنب الزحام، وفيما يلي تفاصيل مواعيد وأرقام القطارات المتاحة اليوم الأربعاء 22 يناير 2025.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط (القاهرة - الإسكندرية)

قطار 119 (تهوية): الساعة 5:00 صباحًا .

الساعة . قطار 903 (مكيف): الساعة 6:00 صباحًا .

الساعة . قطار 7 (تهوية): الساعة 6:20 صباحًا .

الساعة . قطار 1205 (تحيا مصر): الساعة 6:45 صباحًا .

الساعة . قطار 1131 (ثالثة مكيفة): الساعة 7:00 صباحًا .

الساعة . قطار 2025 (تالجو): الساعة 8:00 صباحًا .

الساعة . قطار 905 (VIP مباشر): الساعة 9:00 صباحًا .

الساعة . قطار 901 (مكيف): الساعة 8:10 صباحًا .

الساعة . قطار 911 (مكيف): الساعة 10:00 صباحًا .

الساعة . قطار 1211 (تحيا مصر مباشر): الساعة 10:10 صباحًا .

الساعة . قطار 913 (مكيف): الساعة 12:00 ظهرًا .

الساعة . قطار 917 (VIP مباشر): الساعة 15:00 ظهرًا .

الساعة . قطار 919 (مكيف): الساعة 14:25 ظهرًا .

الساعة . قطار 915 (مكيف): الساعة 15:10 عصرًا .

الساعة . قطار 21 (تهوية): الساعة 15:25 عصرًا .

الساعة . قطار 921 (مكيف): الساعة 18:00 مساءً .

الساعة . قطار 925 (مكيف): الساعة 18:15 مساءً .

الساعة . قطار 923 (مكيف): الساعة 16:00 مساءً .

الساعة . قطار 931 (مكيف): الساعة 20:15 مساءً .

الساعة . قطار 31 (مكيف): الساعة 20:30 مساءً .

الساعة . قطار 1203 (تهوية): الساعة 13:25 ظهرًا .

الساعة . قطار 2023 (تالجو): الساعة 14:00 ظهرًا .

الساعة . قطار 23 (تهوية): الساعة 16:30 عصرًا .

الساعة . قطار 3023 (ثالثة مكيفة): الساعة 17:00 مساءً .

الساعة . قطار 3009 (ثالثة مكيفة): الساعة 19:10 مساءً .

الساعة . قطار 3022 (ثالثة مكيفة): الساعة 19:15 مساءً.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط (الإسكندرية - القاهرة):

قطار 8 (روسي تهوية): الساعة 5:10 صباحًا .

الساعة . قطار 3024 (ثالثة مكيفة): الساعة 10:00 صباحًا .

الساعة . قطار 902 (مكيف): الساعة 6:00 صباحًا .

الساعة . قطار 906 (مكيف مباشر): الساعة 7:00 صباحًا .

الساعة . قطار 900 (مكيف): الساعة 8:15 صباحًا .

الساعة . قطار 912 (مكيف): الساعة 11:30 صباحًا .

الساعة . قطار 914 (مكيف): الساعة 13:00 ظهرًا .

الساعة . قطار 916 (مكيف مباشر): الساعة 14:00 ظهرًا .

الساعة . قطار 922 (مكيف): الساعة 15:30 عصرًا .

الساعة . قطار 928 (مكيف): الساعة 19:00 مساءً .

الساعة . قطار 1130 (ثالثة مكيفة): الساعة 19:30 مساءً .

الساعة . قطار 568 (سياحي): الساعة 18:10 مساءً .

الساعة . قطار 118 (تهوية): الساعة 17:10 مساءً .

الساعة . قطار 32 (تهوية): الساعة 18:10 مساءً .

الساعة . قطار 930 (مكيف): الساعة 20:10 مساءً .

الساعة . قطار 920 (مكيف طنطا): الساعة 22:00 مساءً .

الساعة . قطار 18 (روسي): الساعة 13:10 ظهرًا .

الساعة . قطار 28 (روسي): الساعة 20:20 مساءً.