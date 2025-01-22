عاجل - مواعيد القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" اليوم
تواصل هيئة السكة الحديد تطوير خدماتها لتلبية احتياجات المسافرين، حيث تُعتبر القطارات المكيفة والروسي على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس، من أهم وسائل النقل السريعة والمريحة التي توفر تجربة سفر مميزة، ومع جدول مواعيد محدد يلائم مختلف الأوقات، تضمن الهيئة رحلات منتظمة ومريحة للمسافرين، مع ضرورة الحجز المسبق لتأمين المقاعد وتجنب الزحام، وفيما يلي تفاصيل مواعيد وأرقام القطارات المتاحة اليوم الأربعاء 22 يناير 2025.
مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط (القاهرة - الإسكندرية)
- قطار 119 (تهوية): الساعة 5:00 صباحًا.
- قطار 903 (مكيف): الساعة 6:00 صباحًا.
- قطار 7 (تهوية): الساعة 6:20 صباحًا.
- قطار 1205 (تحيا مصر): الساعة 6:45 صباحًا.
- قطار 1131 (ثالثة مكيفة): الساعة 7:00 صباحًا.
- قطار 2025 (تالجو): الساعة 8:00 صباحًا.
- قطار 905 (VIP مباشر): الساعة 9:00 صباحًا.
- قطار 901 (مكيف): الساعة 8:10 صباحًا.
- قطار 911 (مكيف): الساعة 10:00 صباحًا.
- قطار 1211 (تحيا مصر مباشر): الساعة 10:10 صباحًا.
- قطار 913 (مكيف): الساعة 12:00 ظهرًا.
- قطار 917 (VIP مباشر): الساعة 15:00 ظهرًا.
- قطار 919 (مكيف): الساعة 14:25 ظهرًا.
- قطار 915 (مكيف): الساعة 15:10 عصرًا.
- قطار 21 (تهوية): الساعة 15:25 عصرًا.
- قطار 921 (مكيف): الساعة 18:00 مساءً.
- قطار 925 (مكيف): الساعة 18:15 مساءً.
- قطار 923 (مكيف): الساعة 16:00 مساءً.
- قطار 931 (مكيف): الساعة 20:15 مساءً.
- قطار 31 (مكيف): الساعة 20:30 مساءً.
- قطار 1203 (تهوية): الساعة 13:25 ظهرًا.
- قطار 2023 (تالجو): الساعة 14:00 ظهرًا.
- قطار 23 (تهوية): الساعة 16:30 عصرًا.
- قطار 3023 (ثالثة مكيفة): الساعة 17:00 مساءً.
- قطار 3009 (ثالثة مكيفة): الساعة 19:10 مساءً.
- قطار 3022 (ثالثة مكيفة): الساعة 19:15 مساءً.
مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط (الإسكندرية - القاهرة):
- قطار 8 (روسي تهوية): الساعة 5:10 صباحًا.
- قطار 3024 (ثالثة مكيفة): الساعة 10:00 صباحًا.
- قطار 902 (مكيف): الساعة 6:00 صباحًا.
- قطار 906 (مكيف مباشر): الساعة 7:00 صباحًا.
- قطار 900 (مكيف): الساعة 8:15 صباحًا.
- قطار 912 (مكيف): الساعة 11:30 صباحًا.
- قطار 914 (مكيف): الساعة 13:00 ظهرًا.
- قطار 916 (مكيف مباشر): الساعة 14:00 ظهرًا.
- قطار 922 (مكيف): الساعة 15:30 عصرًا.
- قطار 928 (مكيف): الساعة 19:00 مساءً.
- قطار 1130 (ثالثة مكيفة): الساعة 19:30 مساءً.
- قطار 568 (سياحي): الساعة 18:10 مساءً.
- قطار 118 (تهوية): الساعة 17:10 مساءً.
- قطار 32 (تهوية): الساعة 18:10 مساءً.
- قطار 930 (مكيف): الساعة 20:10 مساءً.
- قطار 920 (مكيف طنطا): الساعة 22:00 مساءً.
- قطار 18 (روسي): الساعة 13:10 ظهرًا.
- قطار 28 (روسي): الساعة 20:20 مساءً.
- جميع القطارات المكيفة والروسي تتطلب الحجز المسبق قبل الاستقلال.
- مواعيد القطارات قابلة للتعديل من قبل هيئة السكة الحديد حسب الظروف التشغيلية.