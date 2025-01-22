عاجل - الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية عام 2025 بالتواريخ.. دليل شامل لجميع العطلات الدينية والوطنية

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الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية في مصر

تمثل الإجازات الرسمية في مصر فرصة للراحة والاحتفال، حيث تشمل العديد من المناسبات الدينية والوطنية التي تُعطى للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، هنا قائمة كاملة بالإجازات الرسمية حتى نهاية 2025:

عيد الفطر المبارك:

  • الأحد 30 مارس 2025.
  • الإثنين 31 مارس 2025 (إجازة ثاني أيام العيد).

عيد شم النسيم:

  • الإثنين 21 أبريل 2025.

عيد تحرير سيناء:

  • الجمعة 25 أبريل 2025.

عيد العمال:

  • الخميس 1 مايو 2025.

عيد الأضحى المبارك:

  • وقفة عرفات: الخميس 5 يونيو 2025.
  • الجمعة 6 يونيو 2025 (أول أيام العيد).
  • السبت 7 يونيو 2025 (إجازة ثاني أيام العيد).

رأس السنة الهجرية:

  • الخميس 26 يونيو 2025.

ثورة 30 يونيو:

  • الإثنين 30 يونيو 2025.

عيد الثورة (23 يوليو):

  • الأربعاء 23 يوليو 2025.

عيد المولد النبوي الشريف:

  • الخميس 4 سبتمبر 2025.

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر):

  • الإثنين 6 أكتوبر 2025.

ملحوظات مهمة:

  • تشمل الإجازات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
  • قد تُرحل بعض الإجازات لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع بهدف تقليل التأثير على العمل.
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