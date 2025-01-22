عاجل - الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين إلكترونيًا

تتيح وزارة التموين إمكانية استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين الذكية بسهولة عبر خطوات إلكترونية بسيطة، إضافةً إلى الإجراءات اللازمة في حال فقدان أو تلف البطاقة.

الإجراءات الواجب اتباعها عند سرقة أو فقدان بطاقة التموين

الإبلاغ الفوري:

الاتصال على رقم خدمة العملاء 19765 أو التوجه إلى مركز خدمة العملاء للإبلاغ عن فقد البطاقة وطلب إيقافها.

وقف البطاقة مؤقتًا:

يتم وقف البطاقة لمدة ثلاثة أيام عمل، ويتم إعادة تشغيلها تلقائيًا إذا لم يقدم المواطن طلب استخراج جديد خلال هذه الفترة.

تحرير طلب استخراج بدل فاقد:

تحرير طلب رسمي بمكتب التموين التابع للمواطن، لإصدار بطاقة جديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة.

تسليم البطاقة الجديدة:

يتم تسليم البطاقة الجديدة لمكتب التموين مرفقة بتقرير مفصل عن بيانات البطاقة.

المراجعة والتسليم:

يراجع مكتب التموين البيانات ويُسلم البطاقة الجديدة للمواطن مع توقيع تقرير استلام.

تفعيل البطاقة:

استلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة، واستخدامها لصرف المقررات التموينية في الشهر التالي.

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد:

بطاقة الرقم القومي: صورة لرب الأسرة وصورة للزوجة.

صورة لرب الأسرة وصورة للزوجة. بيانات المستفيدين: صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للمستفيدين.

صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للمستفيدين. إثبات الاستحقاق: مستند يثبت استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.

شروط استخراج بدل فاقد:

يجب أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة فقط. لا ينبغي أن يكون صاحب البطاقة ضمن شروط الاستبعاد من الدعم التمويني.

خطوات استخراج بدل فاقد أونلاين:

الدخول على بوابة مصر الرقمية:

اختيار الخدمة:

الضغط على أيقونة "التموين"، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

إتمام الطلب:

الضغط على "ابدأ الخدمة"، ثم الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على "التالي".

اختيار طريقة الشحن:

إدخال العنوان بشكل مفصل إذا اخترت شحن البطاقة عبر البريد.

سداد الرسوم: