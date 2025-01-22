عاجل - مواعيد القطارات على خط "القاهرة - أسوان" و"الإسكندرية - أسوان"

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تعتبر القطارات وسيلة السفر المفضلة بين المحافظات، خاصة في الرحلات الطويلة بين الوجهين البحري والقبلي، وفيما يلي قائمة مفصلة بمواعيد القطارات المكيفة والعادية (الروسي والتهوية الديناميكية) على خطوط (القاهرة - أسوان) و(الإسكندرية - أسوان).

أولًا: مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط (القاهرة - أسوان)

  1. قطار رقم 1902 مكيف:
    • القاهرة - أسوان، قيام الساعة 00:20.
  2. قطار رقم 3006 ثالثة مكيفة:
    • القاهرة - أسوان، قيام الساعة 00:50.
  3. قطار رقم 980 VIP:
    • القاهرة - أسوان، قيام الساعة 08:00 صباحًا.
  4. قطار رقم 2010 مكيف:
    • القاهرة - أسوان، قيام الساعة 10:00 صباحًا.
  5. قطار رقم 986 مكيف:
    • القاهرة - أسوان، قيام الساعة 14:00 ظهرًا.
  6. قطار رقم 2014 VIP:
    • القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21:00 مساءً.

مواعيد القطارات ذات التهوية الديناميكية:

  1. قطار رقم 974:
    • القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 05:30 صباحًا.
  2. قطار رقم 1004:
    • القاهرة - أسوان، قيام الساعة 09:30 صباحًا.
  3. قطار رقم 972:
    • القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 16:20 عصرًا.

ثانيًا: مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط (أسوان - القاهرة)

  1. قطار رقم 2011 VIP:
    • أسوان - القاهرة، قيام الساعة 05:15 صباحًا، وصول الساعة 18:00 مساءً.
  2. قطار رقم 2007 VIP:
    • أسوان - القاهرة، قيام الساعة 15:15 عصرًا.
  3. قطار رقم 2031 (تالجو):
    • أسوان - القاهرة، قيام الساعة 19:00 مساءً.
  4. قطار رقم 1013 روسي:
    • أسوان - القاهرة، قيام الساعة 13:30 ظهرًا.
  5. قطار رقم 89 مكيف:
    • أسوان - القاهرة، قيام الساعة 21:05 مساءً.

ثالثًا: مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط (الإسكندرية - أسوان)

  1. قطار رقم 88 مكيف:
    • الإسكندرية - أسوان، قيام الساعة 17:00 مساءً.
  2. قطار رقم 2008 VIP:
    • الإسكندرية - أسوان، قيام الساعة 20:00 مساءً.
  3. قطار رقم 1008 روسي:
    • الإسكندرية - أسوان، قيام الساعة 19:50 مساءً.
  4. قطار رقم 164 تهوية:
    • الإسكندرية - أسوان، قيام الساعة 12:00 ظهرًا.

رابعًا: مواعيد مختارة لخطوط أخرى

خط القاهرة - طنطا - المنصورة:

  • قطار 948 سياحي (المنصورة - القاهرة): قيام الساعة 05:35 صباحًا.
  • قطار 1915 سياحي (شبرا الخيمة - المنصورة): قيام الساعة 15:35 عصرًا.

خط الإسكندرية - الفيوم:

  • قطار 196 سياحي (الإسكندرية - الفيوم): قيام الساعة 08:35 صباحًا.

نصائح عامة:

  • الحجز المسبق مطلوب لمعظم القطارات المكيفة وقطارات VIP.
  • يُفضل التأكد من المواعيد قبل السفر لوجود تحديثات دورية من هيئة السكك الحديدية.
  • توفر القطارات خدمات متنوعة بين الاقتصادية والمميزة (VIP، التهوية، النوم).
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