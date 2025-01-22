عاجل - باقٍ 38 يوما.. موعد بداية شهر رمضان 2025 فلكيًا

تفصلنا 38 يومًا فقط على شهر رمضان المبارك لعام 2025، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة شهر رمضان للعام الهجري 1446هـ ستكون يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، وذلك وفقًا للتقديرات الفلكية.

تفاصيل ولادة الهلال ورؤيته

موعد ولادة الهلال:

يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:47 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025 (يوم الرؤية).

رؤية الهلال في مصر:

يبقى الهلال الجديد في سماء القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية، وفي باقي محافظات مصر يبقى بين 34 و37 دقيقة.

رؤية الهلال في مكة:

يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية.

رؤية الهلال في المدن العربية والإسلامية:

تختلف مدة بقاء الهلال بين 20 و44 دقيقة بعد غروب الشمس.

موعد بداية شهر رمضان فلكيًا

غرة رمضان:

يوم السبت 1 مارس 2025.

عن شهر رمضان المبارك

الشهر التاسع في التقويم الهجري:

يأتي بعد شهر شعبان ويتبعه شهر شوال.

يأتي بعد شهر شعبان ويتبعه شهر شوال. ركن من أركان الإسلام:

الصيام في رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل، استنادًا إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:

"بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان".

الأشهر الهجرية: