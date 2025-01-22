عاجل - كواليس أمطار كثيفة تضرب دمياط وتحول مفاجئ في حالة الطقس

شهدت محافظة دمياط تساقط أمطار غزيرة على مناطق مختلفة، مصحوبة بانخفاض حاد ومفاجئ في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، كما لوحظ نشاط كبير في سرعة الرياح، مما أثر على حالة الطقس بشكل عام. كذلك، ارتفع منسوب مياه نهر النيل بشكل ملحوظ، ما زاد من تحديات مواجهة الأحوال الجوية غير المستقرة.

تحذيرات مرورية بسبب الشبورة الكثيفة

أعلنت محافظة دمياط عن وجود شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب في المناطق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

تحذيرات للسائقين: عدم تجاوز السرعات المقررة. الالتزام بتعليمات المرور لضمان السلامة العامة على الطرق.



إجراءات الطوارئ لمواجهة الأمطار

تصريحات الدكتور أيمن الشهابي: رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى للتعامل مع نوات الأمطار المحتملة. توجيه بتكثيف حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار. صيانة أعمدة الإنارة بشكل دوري. الدفع بمعدات من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار.



تأثير الأحوال الجوية على الصيد

صيادو مدينة عزبة البرج يتابعون عن كثب تقلبات الطقس وتأثيره على ارتفاع أمواج البحر المتوسط.

يتابعون عن كثب تقلبات الطقس وتأثيره على ارتفاع أمواج البحر المتوسط. قد تضطر بعض رحلات الصيد إلى التعليق حال تفاقم الأحوال الجوية، ولكن الأنشطة تسير بشكل طبيعي حتى الآن.

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