عاجل - المواد الدراسية لامتحانات الثانوية العامة 2025 وفق النظام الجديد.. تفاصيل التخصصات والتقييم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المواد الدراسية المقررة لطلاب الثانوية العامة لعام 2025، ضمن إطار النظام الجديد الذي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم وتحقيق العدالة في التقييم. شمل الإعلان توزيع المواد الدراسية بين التخصصات المختلفة لشُعب العلوم والرياضيات والأدبي، إلى جانب تحديد المواد العامة التي لا تُضاف إلى المجموع الكلي. يعتمد النظام الجديد على قياس الفهم والاستيعاب باستخدام أدوات تقييم حديثة مثل الأسئلة متعددة الخيارات والأسئلة المقالية، مما يعكس التوجه نحو تطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدرتهم على التفكير النقدي والتحليلي.

المواد التي تضاف للمجموع الكلي:

شعبة العلوم:

اللغة العربية،

اللغة الأجنبية الأولى،

الأحياء،

الكيمياء،

الفيزياء.

شعبة الرياضيات:

اللغة العربية،

اللغة الأجنبية الأولى،

الرياضيات،

الكيمياء،

الفيزياء.

الشعبة الأدبية:

اللغة العربية،

اللغة الأجنبية الأولى،

التاريخ،

الجغرافيا،

الإحصاء.

المواد العامة (خارج المجموع):

التربية الدينية،

اللغة الأجنبية الثانية،

التربية الوطنية.

هذه المواد لا تدخل في المجموع الكلي لكنها إلزامية للنجاح والرسوب.

رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025:

للتسجيل في الامتحانات، يمكن للطلاب الدخول على رابط التسجيل الإلكتروني.

ملامح النظام الجديد للتقييم: