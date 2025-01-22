عاجل - خريطة سقوط الأمطار اليوم.. أماكن الطقس الممطر وتفاصيل حالة البحار

حالة الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس، حيث يسود نهارًا طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس شديد البرودة خاصة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة. جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء: أمطار خفيفة متوقعة.

أمطار خفيفة متوقعة. القاهرة الكبرى: احتمالية سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

احتمالية سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة. شبورة مائية: تظهر صباحًا على الطرق الزراعية، السريعة، والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية.

حالة البحرين

البحر المتوسط: الحالة: خفيفة إلى معتدلة. ارتفاع الموج: يتراوح بين متر و1.75 متر. الرياح: شمالية غربية.

البحر الأحمر: الحالة: معتدلة. ارتفاع الموج: من 1.50 متر إلى 2.25 متر. الرياح: شمالية غربية.



نصيحة للمواطنين

ويجب على المواطنين تجنب القيادة بسرعة في فترات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وارتداء الملابس المناسبة للبرودة خلال ساعات الليل.