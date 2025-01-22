عاجل - مفاجآت وتحذيرات شديدة اللهجة للمواطنين بشأن طقس اليوم.. ما الأمر؟

تفاصيل حالة الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالتين جويتين رئيسيتين تؤثران على البلاد اليوم، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يصبح الطقس شديد البرودة ليلًا، خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

الظواهر الجوية المؤثرة:

شبورة مائية صباحًا: تظهر على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية. أمطار خفيفة إلى متوسطة: مناطق التأثير: السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة. جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء: أمطار خفيفة. القاهرة الكبرى: احتمالية أمطار خفيفة على فترات متقطعة.



حالة البحرين:

البحر المتوسط: الحالة: خفيفة إلى معتدلة. ارتفاع الموج: من متر إلى 1.75 متر. الرياح: شمالية غربية.

البحر الأحمر: الحالة: معتدلة. ارتفاع الموج: من 1.50 متر إلى 2.25 متر. الرياح: شمالية غربية.



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