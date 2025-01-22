أهم ملامح حالة الطقس اليوم

عاجل - حالة الطقس اليوم.. وظاهرة خطيرة تضرب هذه المناطق (التفاصيل الكاملة)

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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم، حيث من المتوقع أن يسود نهارًا طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا خاصة في الصباح الباكر.

الظواهر الجوية المؤثرة:

  • شبورة مائية:
    • تتشكل صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، خصوصًا القريبة من المسطحات المائية.
  • أمطار خفيفة إلى متوسطة:
    • مناطق التأثير:
      • السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (أمطار خفيفة إلى متوسطة).
      • جنوب الوجه البحري، مدن القناة، سيناء، وأجزاء من القاهرة الكبرى (أمطار خفيفة على فترات متقطعة).

حالة البحرين:

  • البحر المتوسط:
    • الحالة: خفيفة إلى معتدلة.
    • ارتفاع الموج: من متر إلى 1.75 متر.
    • الرياح: شمالية غربية.
  • البحر الأحمر:
    • الحالة: معتدلة.
    • ارتفاع الموج: من 1.50 متر إلى 2.25 متر.
    • الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2011
العاصمة الإدارية2010
6 أكتوبر2110
الإسكندرية1910
شرم الشيخ2516
الغردقة2512
أسوان2813
الأقصر2912
كاترين1400
السلوم1711
دمياط2013

نصائح مهمة للمواطنين

  • توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة.
  • ارتداء ملابس ثقيلة خلال فترات الليل.
  • متابعة التحديثات الجوية لمعرفة أي تغيرات.
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