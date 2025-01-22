عاجل - حالة الطقس اليوم.. وظاهرة خطيرة تضرب هذه المناطق (التفاصيل الكاملة)

أهم ملامح حالة الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم، حيث من المتوقع أن يسود نهارًا طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا خاصة في الصباح الباكر.

الظواهر الجوية المؤثرة:

شبورة مائية: تتشكل صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، خصوصًا القريبة من المسطحات المائية.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: مناطق التأثير: السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (أمطار خفيفة إلى متوسطة). جنوب الوجه البحري، مدن القناة، سيناء، وأجزاء من القاهرة الكبرى (أمطار خفيفة على فترات متقطعة).



حالة البحرين:

البحر المتوسط: الحالة: خفيفة إلى معتدلة. ارتفاع الموج: من متر إلى 1.75 متر. الرياح: شمالية غربية.

البحر الأحمر: الحالة: معتدلة. ارتفاع الموج: من 1.50 متر إلى 2.25 متر. الرياح: شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 20 11 العاصمة الإدارية 20 10 6 أكتوبر 21 10 الإسكندرية 19 10 شرم الشيخ 25 16 الغردقة 25 12 أسوان 28 13 الأقصر 29 12 كاترين 14 00 السلوم 17 11 دمياط 20 13

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