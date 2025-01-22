عاجل - أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم يسجل عيار 21 الآن؟ (التفاصيل الكاملة)

تعتبر أسعار الذهب من أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع لدى المصريين يوميًا، سواء من قبل المستثمرين أو الراغبين في الشراء لأغراض الادخار والزينة. مع استمرار التغيرات العالمية والمحلية في أسواق المعادن النفيسة، يبحث المواطنون عن أحدث التحديثات لمعرفة حركة أسعار الذهب بمختلف أعيرته.

اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، تشهد أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة، مع تفاوت بسيط في أسعار البيع والشراء داخل محلات الصاغة. يقدم هذا التقرير التفاصيل الدقيقة لأسعار جميع أعيرة الذهب، من عيار 24 حتى عيار 12، إلى جانب أسعار الجنيه الذهب والأونصة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، لمساعدة المواطنين على اتخاذ قراراتهم بسهولة ودقة.

أسعار الذهب في محلات الصاغة (دون مصنعية):

عيار الذهب سعر البيع (جنيه) سعر الشراء (جنيه) عيار 24 4326 4303 عيار 22 3965 3944 عيار 21 3785 3765 عيار 18 3244 3227 عيار 14 2523 2510 عيار 12 2163 2151

أسعار الجنيه الذهب والأونصة اليوم:

الجنيه الذهب: سعر البيع: 30280 جنيهًا . سعر الشراء: 30120 جنيهًا .

أونصة الذهب بالجنيه المصري: سعر البيع: 134545 جنيهًا . سعر الشراء: 133834 جنيهًا .

أونصة الذهب بالدولار الأمريكي: السعر: 2744.81 دولار .



ملاحظات مهمة: