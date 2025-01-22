عاجل - أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم يسجل عيار 21 الآن؟ (التفاصيل الكاملة)

الاقتصاد
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

تعتبر أسعار الذهب من أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع لدى المصريين يوميًا، سواء من قبل المستثمرين أو الراغبين في الشراء لأغراض الادخار والزينة. مع استمرار التغيرات العالمية والمحلية في أسواق المعادن النفيسة، يبحث المواطنون عن أحدث التحديثات لمعرفة حركة أسعار الذهب بمختلف أعيرته.

اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، تشهد أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة، مع تفاوت بسيط في أسعار البيع والشراء داخل محلات الصاغة. يقدم هذا التقرير التفاصيل الدقيقة لأسعار جميع أعيرة الذهب، من عيار 24 حتى عيار 12، إلى جانب أسعار الجنيه الذهب والأونصة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، لمساعدة المواطنين على اتخاذ قراراتهم بسهولة ودقة.

أسعار الذهب في محلات الصاغة (دون مصنعية):

عيار الذهبسعر البيع (جنيه)سعر الشراء (جنيه)
عيار 2443264303
عيار 2239653944
عيار 2137853765
عيار 1832443227
عيار 1425232510
عيار 1221632151

أسعار الجنيه الذهب والأونصة اليوم:

  • الجنيه الذهب:
    • سعر البيع: 30280 جنيهًا.
    • سعر الشراء: 30120 جنيهًا.
  • أونصة الذهب بالجنيه المصري:
    • سعر البيع: 134545 جنيهًا.
    • سعر الشراء: 133834 جنيهًا.
  • أونصة الذهب بالدولار الأمريكي:
    • السعر: 2744.81 دولار.

ملاحظات مهمة:

  • الأسعار لا تشمل المصنعية التي تختلف من محل إلى آخر.
  • تظل الأسعار متغيرة طوال اليوم وفقًا لتحديثات السوق العالمي والمحلي.
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