عاجل - كيفية الاستعلام عن لقاح كورونا.. الخطوات والتفاصيل للمسافرين

أهمية لقاح كورونا للمسافرين

ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين المسافرين، بالإسراع في حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، ودعم جهود الدولة في السيطرة على الفيروس، خاصة مع احتمالية ظهور موجة جديدة متوقعة. تسجيل اللقاح أصبح شرطًا أساسيًا للسفر، مع ضرورة الحصول على شهادة معتمدة تحتوي على QR code لضمان سهولة التنقل.

خطوات تسجيل المسافرين لتلقي لقاح كورونا

زيارة موقع وزارة الصحة المخصص للتسجيل:

الدخول على الرابط: تسجيل لقاح كورونا للمسافرين.

اختيار مركز التطعيم:

تحديد مركز تطعيم المسافرين المناسب للمحافظة التي يقيم بها الشخص.

تعبئة البيانات المطلوبة:

إدخال الاسم الرباعي، الرقم القومي، وباقي البيانات الشخصية.

الموافقة على الشروط:

تأكيد الموافقة على الشروط والأحكام، ثم انتظار رسالة نصية على الهاتف المحمول تحتوي على تفاصيل الموعد ومكان التطعيم.

استلام شهادة معتمدة:

بعد تلقي اللقاح، يحصل المسافر على شهادة معتمدة تحتوي على QR code لتأكيد التطعيم عند السفر.

التواصل مع وزارة الصحة:

للاستفسارات أو المساعدة يمكن الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة.

ملاحظات مهمة: