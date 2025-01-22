عاجل - الاستعلام عن بطاقة التموين.. خطوات وإجراءات إلكترونية ميسرة

الخدمات الجديدة لبطاقات التموين

بطاقة التموين.. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية وموقع "دعم مصر"، لتسهيل إجراءات استخراج بطاقات التموين وتجديدها، ضمن خطة التحول الرقمي لتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.

بطاقة التموين.. الخدمات المتاحة عبر الإنترنت

استخراج بطاقات التموين الجديدة أو بدل التالف والفقد:

يمكن تقديم طلبات إصدار بطاقة جديدة، بدل تالف، بدل فاقد، أو فصل اجتماعي عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

إضافة المواليد الجدد:

متاح للفئات الأكثر احتياجًا وذوي الدخل المحدود.

توصيل البطاقة إلى المنزل:

رسوم الخدمة: 23.5 جنيهًا .

. الخطوات: الدخول إلى بوابة مصر الرقمية. اختيار خدمة توصيل البطاقة إلى المنزل. ملء البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.



تسجيل رقم المحمول:

إلزامي لأصحاب بطاقات التموين على موقع "دعم مصر".

يمكن من خلال الرقم التواصل مع المواطنين بشأن أي تحديثات أو معلومات تخص منظومة الدعم.

شروط استخراج بطاقة التموين إلكترونيًا:

يجب أن يكون لصاحب البطاقة أو أحد أفراد أسرته رقم محمول مسجل باسمه.

التحقق من صحة البيانات المقدمة لتجنب رفض الطلب.

إحصائيات منظومة الدعم:

عدد المستفيدين من التموين: 64 مليون مواطن .

. عدد المستفيدين من الخبز المدعم: 71 مليون مواطن .

. تعطل إضافة 6 ملايين مولود جديد بسبب جائحة كورونا.

ملاحظات مهمة: