عاجل - سنن مستحبة ليوم الجمعة.. اغتنم فضلها (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية عبر موقع "فيسبوك"، إنفوجرافًا يوضح 8 سنن مستحبة يمكن القيام بها يوم الجمعة لما لها من فضل عظيم، وأبرزها الاغتسال والتطيب والتبكير إلى المسجد.

سنن يوم الجمعة

الاغتسال:

قال رسول الله ﷺ: "الغسل يوم الجمعة على كل محتلم".

يُعدّ من أهم السنن التي تُبرز الطهارة والاستعداد لصلاة الجمعة.

التطيب:

استعمال الطيب أو العطر قبل الذهاب إلى المسجد، كما ورد عن النبي ﷺ.

التبكير إلى المسجد:

الذهاب مبكرًا لصلاة الجمعة للتقرب إلى الله واستماع الخطبة.

قراءة سورة الكهف:

قال النبي ﷺ: "مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ".

السواك:

الحرص على تنظيف الأسنان بالسواك أو ما يقوم مقامه قبل الصلاة.

سنن مستحبة ليوم الجمعة.. اغتنم فضلها

الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ:

قال رسول الله ﷺ: "أكثروا الصلاة عليَّ يوم الجمعة"، لما في ذلك من البركة والمغفرة.

ارتداء أفضل الملابس:

يُستحب ارتداء الملابس النظيفة والمناسبة لصلاة الجمعة.

الاستماع للخطبة:

الانصات التام لخطيب الجمعة، والابتعاد عن أي تشويش أو انشغال.

فضل الالتزام بسنن الجمعة

أكد مجمع البحوث الإسلامية أن الالتزام بهذه السنن يعزز الروحانية ويضاعف الأجر، كما أنه يعكس مكانة هذا اليوم في الإسلام باعتباره عيد الأسبوع للمسلمين.