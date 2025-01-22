عاجل - نصاب زكاة المال.. كيفية حسابها بسهولة وفق الشروط الشرعية

ما هو نصاب زكاة المال؟

نصاب زكاة المال هو الحد الأدنى الذي يجب أن يمتلكه الفرد ليكون ملزمًا بإخراج الزكاة، ويعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بالسعر السائد يوم إخراج الزكاة. حددت دار الإفتاء المصرية، في آخر تحديث لها، نصاب زكاة المال بمبلغ 60،180 جنيهًا مصريًا، بناءً على سعر الذهب.

شروط وجوب زكاة المال:

لإخراج زكاة المال يجب توفر ثلاثة شروط:

بلوغ النصاب:

المال المدخر يعادل أو يزيد عن قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 .

. يتم ضرب عدد الجرامات في سعر الجرام يوم إخراج الزكاة.

مثال: إذا كان لديك 100،000 جنيه، فإن زكاتها 2.5% (أي 2،500 جنيه).

حولان الحول:

مرور عام هجري كامل على النصاب دون أن ينقص المال عن الحد الأدنى.

خلو المال من الديون:

أن يكون المال فائضًا عن الحاجات الأساسية والمدخرات خالية من أي التزامات مالية.

مقدار زكاة المال:

النسبة: ربع العشر (2.5%) .

. تشمل الأصل والعوائد إذا مر عليها حول كامل.

إذا كان العائد يُصرف أولًا بأول، فلا زكاة عليه.

زكاة الحُلي:

لا زكاة على الحُلي المُستخدم للزينة.

إذا كان الغرض من الحُلي الادخار، فتجب الزكاة عليه.

يمكن إخراج الصدقة عليه كنوع من الورع.

كيفية حساب زكاة المال؟