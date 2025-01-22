عاجل - الطقس السيئ.. أرقام طوارئ تحتاجها خلال موجة الأمطار العنيفة (تفاصيل مهمة)

مع استمرار تساقط الأمطار في عدد كبير من محافظات الجمهورية، يلجأ المواطنون إلى خدمات الطوارئ للحصول على الدعم السريع في مواجهة الأزمات الطارئة على الطرق أو المنازل، أو للإبلاغ عن الحالات الصحية الحرجة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

اليوم الثلاثاء: تحسن تدريجي في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء.

أهم أرقام الطوارئ التي تحتاجها

الخدمة الرقم طوارئ المرور 01221110000 شرطة النجدة 122 الإسعاف 123 الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 / 01155554444 الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166 الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 / 23892016 / 180 الحماية المدنية بالقاهرة 23919364 الحماية المدنية بالجيزة 37610258 شرطة المرور 128 دليل التليفون 140 طوارئ الكهرباء 121 طوارئ الغاز 129

نصائح للتعامل مع الطقس السيئ