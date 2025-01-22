عاجل - الطقس السيئ.. أرقام طوارئ تحتاجها خلال موجة الأمطار العنيفة (تفاصيل مهمة)
مع استمرار تساقط الأمطار في عدد كبير من محافظات الجمهورية، يلجأ المواطنون إلى خدمات الطوارئ للحصول على الدعم السريع في مواجهة الأزمات الطارئة على الطرق أو المنازل، أو للإبلاغ عن الحالات الصحية الحرجة.
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
- اليوم الثلاثاء: تحسن تدريجي في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء.
أهم أرقام الطوارئ التي تحتاجها
|الخدمة
|الرقم
|طوارئ المرور
|01221110000
|شرطة النجدة
|122
|الإسعاف
|123
|الإدارة العامة لمرور القاهرة
|136 / 01155554444
|الإدارة العامة لمرور الجيزة
|37612166
|الإدارة العامة للحماية المدنية
|23892017 / 23892016 / 180
|الحماية المدنية بالقاهرة
|23919364
|الحماية المدنية بالجيزة
|37610258
|شرطة المرور
|128
|دليل التليفون
|140
|طوارئ الكهرباء
|121
|طوارئ الغاز
|129
نصائح للتعامل مع الطقس السيئ
- تجنب القيادة بسرعة على الطرق الزلقة خلال سقوط الأمطار.
- الاحتفاظ بالأرقام الهامة للطوارئ في متناول اليد.
- التأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية داخل المنزل لتجنب أي أعطال خلال الأمطار.
- الاتصال بخدمات الطوارئ عند حدوث أي مشكلة تستدعي التدخل السريع.