عاجل - الطقس السيئ.. أرقام طوارئ تحتاجها خلال موجة الأمطار العنيفة (تفاصيل مهمة)

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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

مع استمرار تساقط الأمطار في عدد كبير من محافظات الجمهورية، يلجأ المواطنون إلى خدمات الطوارئ للحصول على الدعم السريع في مواجهة الأزمات الطارئة على الطرق أو المنازل، أو للإبلاغ عن الحالات الصحية الحرجة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

  • اليوم الثلاثاء: تحسن تدريجي في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء.

أهم أرقام الطوارئ التي تحتاجها

الخدمةالرقم
طوارئ المرور01221110000
شرطة النجدة122
الإسعاف123
الإدارة العامة لمرور القاهرة136 / 01155554444
الإدارة العامة لمرور الجيزة37612166
الإدارة العامة للحماية المدنية23892017 / 23892016 / 180
الحماية المدنية بالقاهرة23919364
الحماية المدنية بالجيزة37610258
شرطة المرور128
دليل التليفون140
طوارئ الكهرباء121
طوارئ الغاز129

نصائح للتعامل مع الطقس السيئ

  1. تجنب القيادة بسرعة على الطرق الزلقة خلال سقوط الأمطار.
  2. الاحتفاظ بالأرقام الهامة للطوارئ في متناول اليد.
  3. التأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية داخل المنزل لتجنب أي أعطال خلال الأمطار.
  4. الاتصال بخدمات الطوارئ عند حدوث أي مشكلة تستدعي التدخل السريع.
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