بدء اختبار العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة منذ قليل

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امتحانات الاعدادية
امتحانات الاعدادية

بدأ امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة، في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي، منذ قليل.

ويؤدي الطلاب في اللجنة الثانية اختبار مادة الحاسب الآلي في القاهرة والتربية الفنية بالجيزة،  وسط إجراءات أمنية مشددة.


و تم اتخاذ تدابير لتوفير بيئة آمنة للطلاب والمراقبين، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل تعقيم اللجان وتوفير الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة القاهرة:


- الأربعاء 22 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية.

بينما جاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة الجيزة


- الأربعاء 22 يناير: العلوم والتربية الفنية.

- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية).

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