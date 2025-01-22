بدء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمطروح

بدأت منذ قليل لجنة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح وسط إجراءات أمنية مشددة من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والتي لم تتلقى شكاوى حتى الآن من أي مدرسة أو إدارة.

تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح انضباط سير لجان امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية في جميع اللجان ال123 على مستوى المديرية.

وقال إسماعيل جاتو وكيل المديرية أن لجان الامتحانات تتعامل بأسلوب ضبط النفس أمام متطلبات الطلاب مع التشديد على منع استخدام الهواتف المحمولة بالنسبة للمراقبين أو الملاحظين والالتزام بوقت المادة المحدد.

كانت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح قد بدأت يوم السبت الماضي ومن المقرر أن يكون غدا الخميس آخر يوم.