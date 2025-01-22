انتظام دخول الطلاب لأداء امتحانات اليوم الرابع للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

واصلت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية انتظامها لليوم الرابع على التوالي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الجبر وسط أجواء مستقرة ودون أي معوقات.

وأكدت مديرية التربية والتعليم عدم تسجيل أي حالات تسريب للامتحانات، مع وصول جميع أوراق الأسئلة إلى اللجان في الوقت المحدد.

ويذكر أنه قد انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمشاركة 117،274 طالبًا وطالبة موزعين على 305 لجان امتحانية في الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، من بينها لجان خاصة للطلاب المكفوفين والصم وضعاف السمع.

وأكدت غرفة العمليات بالمديرية أن الامتحانات تسير وفق الخطة الموضوعة مسبقًا، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية التي تضمن استقرار العملية الامتحانية وتوفير أجواء مناسبة للطلاب.